Zoe Saldaña: “Tengo un ‘Hulk’ dentro de mí”

Zoe Saldaña, la latina de mayor éxito en Hollywood, es una de las artistas más accesibles de la industria. Al menos eso es lo que se percibe desde el exterior, ya que la actriz afirma que posee un ego enorme contra el que lucha constantemente: “Tengo un ‘Hulk’ dentro de mí”, dijo a Efe.

La artista de 38 años se encuentra como pez en el agua dentro de tres de las sagas más exitosas del mundo (“Avatar”, “Star Trek” y “Guardians of the Galaxy”), pero sus primeros pasos en el mundo de las superproducciones, con su incursión en “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl” (2003), no fueron agradables.

“Sin hablar mal de aquello… yo era más joven, no tenía apenas experiencia y fue mi primera exposición a lo que es Hollywood. Había tantos actores y tanto equipo, viajando por muchos países… Estaba perdida y el trato de la gente no era nada sutil. No me gustó sentir que era como una extra”, admitió la de Nueva Jersey.

“Pero aprendí mucho de aquello: tengo un ego muy grande y sigo luchando para calmarlo. Tengo un ‘Hulk’ dentro de mí. Aquello me enseñó a no mirar de forma diferente a ningún compañero, sea actor protagonista, secundario o un extra. El respeto lo merecen todos”, añadió.

Saldaña, en plena campaña de promoción de “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, se prepara para unos meses donde compaginará el rodaje de las secuelas de “Avatar” con “Avengers: Infinity War”, todo ello sin descuidar a su familia y sus tres hijos.

“No tengo tiempo para descansar y todo se acumula. No me gusta, pero estas películas se han vuelto muy especiales y me debo a mi trabajo. Estoy en una fase ahora mismo que, a veces, me levanto y no sé qué personaje me toca interpretar”, manifestó.

En “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, de estreno el próximo viernes, los protagonistas se embarcan en más aventuras galácticas, de nuevo con mucho humor y bajo el ritmo de la música de los años 80, para desentrañar el misterio en torno a la figura del padre del protagonista, Peter Quill (Chris Pratt).

Gamora, el personaje de Saldaña, es quien mantiene la cordura dentro de esa familia disfuncional, a pesar de huir de un pasado trágico marcado por la violencia.

“Traté lo mejor que pude de darle una sensibilidad que ella trata de ocultar”, afirmó la actriz. “Su naturaleza no es violenta. Se lo piensa mucho antes de sacar su espada. Su pasado le hace ser rígida y cerrada, pero el amor que siente por sus compañeros la está suavizando”, agregó.

Esa seriedad contrasta con lo extrovertidos y divertidos que son el resto de los guardianes de la galaxia, pero Saldaña es consciente de que el humor surge cuando las personalidades chocan entre sí.

“De nuevo, mi ego lo sufre”, apuntó entre risas.

“Siempre quieres que tu personaje sea el favorito, pero me gusta cómo James Gunn dirige y escribe la historia. Gamora es la madura en esa familia, es quien ordena al resto que se centren. Puede que sea la aburrida, pero para la comedia es fundamental que haya ese contrapunto”, indicó.

Dentro de esa familia también hay hueco para Nebula, con quien Gamora -ambas hijas adoptivas del villano Thanos- mantiene una complicada relación.

“Fue difícil entender esa relación, porque me llevo tan bien con mis hermanas que siento vergüenza cuando me acuerdo de las veces que les he faltado el respeto. No me imagino una relación que haya llegado a deteriorarse tanto. Se quieren matar, literalmente”, manifestó.

Saldaña sabe que hoy es una referencia en Hollywood, ya sea con la piel verde de Gamora, la piel azul de Neytiri (“Avatar”) o su piel natural en “Star Trek”, pero quiere transmitir un mensaje en particular, especialmente a la comunidad latina.

“Cuando pienso en mí, no pienso que soy latina. Pienso que soy Zoe y que soy artista. Siempre he buscado a gente que no me encasille”, valoró.

“Ojalá esa sea la lección más fuerte que pueda dejar a los latinos: que no se definan por su raza, sino por sus aptitudes y sus habilidades. Por su aprendizaje y su educación. Sea lo que sea que hagas en la vida, hazlo de forma excepcional”, finalizó. EFE

