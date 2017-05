Derbez: No he sido un “Latin lover” en casa

(AP) — Eugenio Derbez admite que no ha sido un “Latin lover” con su esposa últimamente.

Durante la reciente premiere de “How to Be a Latin Lover” en Hollywood, el astro y productor mexicano del filme recorrió la alfombra roja y, tras bromear sobre su maestría en el tema con los periodistas, recibió un llamado de atención de Alessandra Rosaldo.

“Yo soy tu esposa. ¿Me puedes mostrar?”, le preguntó Rosaldo al comediante de 55 años.

“¡Yo sé! He estado tan ocupado que no he sido un ‘Latin lover’ en casa”, le respondió Derbez.

“Les estás mostrando a otras mujeres que no tienes tiempo de mostrarme a mí”, señaló Rosaldo.

“Sí, yo sé. Lo haré, lo haré. Lo prometo”, dijo Derbez. “Después de que se estrene la película”.

Rosaldo, sin embargo, señaló que su popular marido se ha esforzado en el pasado en el campo romántico, incluso haciéndole una cena en la azotea de un importante edificio en la Ciudad de México.

“Uno tiene que ser romántico”, advirtió el actor. “Nunca mates el romance en tu matrimonio, de lo contrario se acaba”.

“How To Be a Latin Lover” se estrenó en Estados Unidos el pasado viernes y facturó 12,2 millones de dólares en su primer fin de semana, colocándose en el segundo lugar de las cintas más taquilleras, solo detrás de “The Fate of the Furious”. La película llega a México este fin de semana.

En la misma, Derbez interpreta a un hombre que seduce a mujeres mayores adineradas. En la vida real, dijo que conoce a algunos “gigolos”.

“Hay muchos gigolos aquí, especialmente en Los Ángeles. Y sabes, ellos piensan que están haciendo una especie de trabajo social, porque dicen que estas viejas damas ricas son probablemente abandonadas por la sociedad. Ellos las hacen sentir amadas; ellas tienen compañía. Así que simplemente les están cobrando por eso, eso es todo”, dijo Derbez.

La emblemática Raquel Welch interpreta a una de esas mujeres ricas en la cinta. La actriz de 76 años conoció al comediante mexicano en una ceremonia de premios y comenzó a ver sus varias películas y series en español.

“Está en todo. Me dije, ‘Dios mío’. Y a veces ni siquiera podía reconocerlo. Pero entonces me pidió que hiciera este papel pequeño y alocado y sencillamente no me pude resistir, porque él claramente es muy talentoso e ingenioso e increíblemente popular. Así que pensé que sería divertido”, relató Welch.

Rob Lowe, uno de cuatro actores llamados Rob en la película (además de Riggle, Huebel y Corddry), dijo que esto era material para “un buen sándwich de comedia”.

El actor quedó impresionado por la conexión de Derbez con sus seguidores.

“Conozco a mucha gente que tiene muchos fans, pero no hay nada como el equipo de Eugenio”, expresó. “Espero que todos vayan a ver la película”.

