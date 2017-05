Eva Longoria: “Hispanos deben responder para que haya más cintas sobre ellos”

Tras el éxito comercial de Eugenio Derbez y “How to be a Latin Lover”, Eva Longoria tratará de replicar ese tirón con el drama familiar “Lowriders”, una meta que la actriz considera fundamental para que Hollywood continúe creando historias destinadas al público hispano.

“Los hispanos acuden en masa a los cines”, indicó la intérprete tejana, de 42 años. “Es una de las formas de entretenimiento más baratas que hay y es fácil ir toda la familia junta, con los niños incluidos. El público hispano debe responder cuando hay películas dirigidas a ellos. De esa forma, los estudios tomarán nota y rodarán más historias sobre nuestra comunidad”, agregó.

Según las estadísticas de la Asociación del Cine de EE.UU. (MPAA), los hispanos son la minoría que ve más películas en el país. En 2016, el 23 por ciento de los espectadores que compraron entradas en los cines era de origen hispano, una comunidad que representa el 18 por ciento de la población total en el país.

La clave para que un proyecto de temática “hispana” se convierta en una historia de éxito reside, en opinión de Longoria, en la calidad del guion y el carisma de los personajes.

“Vi ‘How to be a Latin Lover y me pareció fantástica”, reconoció la artista de origen mexicano. “La clave es que posee un guion genial y personajes estupendos. Pero es fundamental crear una historia que llegue a una audiencia más amplia. Y ‘Lowriders’, al igual que el filme de Derbez, lo es”, añadió.

“Lowriders”, de estreno el viernes, relata la historia de Danny, un joven artista callejero experto en crear piezas de arte en el mundo del automovilismo, que debe afrontar su difícil relación con su estricto padre y su hermano exconvicto.

La cinta, centrada en la comunidad latina de la ciudad californiana y su legendaria cultura de los coches “tuneados”, ofrece un ángulo poco explotado en el séptimo arte gracias al realismo y autenticidad que ofrece esta historia dirigida por el peruano Ricardo de Montreuil.

“Crecí conociendo de cerca este estilo de vida, pero nunca lo habíamos visto en el cine presentado de esta manera”, explicó Longoria.

“Lo relevante en cualquier caso es el drama tras ese trasfondo, y temas como la familia y la cultura, que son asuntos universales. No tienes que ser latino para entender, apreciar y disfrutar esta película”, afirmó.

Longoria, célebre por su papel de Gabrielle en la serie “Desperate Housewives”, desea ser parte de un cambio en la industria que sea capaz de reflejar las historias cotidianas de los hispanos en el país.

“Me encanta esta película porque conozco a estos personajes, crecí con gente así. No queríamos hacer caricaturas de esta comunidad porque puedes ofender fácilmente a la gente”, sostuvo la actriz, que encarna en el filme a Gloria Álvarez, la esposa y apoyo emocional de Miguel (Demián Bichir), el padre de los jóvenes protagonistas.

“He conocido a mujeres como Gloria y sé lo que representan. Era importante ser preciso en el retrato de estos personajes”, apuntó la artista.

La película se exhibió el año pasado en la inauguración del Festival de Cine de Los Ángeles pero, tal y como reconoció el actor Theo Rossi, “nadie sabía qué hacer con ella”.

“Es la verdad. Cada vez que haces algo diferente, los estudios tienen dificultades para vender la historia”, comentó el intérprete de la serie “Sons of Anarchy”.

“Cuando empecé en ese ‘show’ pasó igual. La gente se preguntaba quién querría ver una historia sobre tipos montando en motos. ¡Pues todo el mundo!”, señaló el actor.

“Lo importante, siempre, es la riqueza del guion y las relaciones entre los personajes”, recalcó Rossi, quien señaló que la película es “una carta de amor a Los Ángeles” y que confía en que el público salga de los cines “conociendo cosas nuevas” sobre su comunidad. EFE