Chris Cornell es recordado como “voz de nuestra generación” durante su funeral

LOS ANGELES (AP) — La élite del rock y Hollywood conmemoró a Chris Cornell el viernes en un sobrio funeral que se centró en el amor del vocalista de Soundgarden por su familia y amigos así como en sus logros musicales como una de las voces más destacadas de su generación.

“Chris era tan melódico como los Beatles, tan pesado como Sabbath y tan evocador como Edgar Allan Poe”, dijo en su panegírico Tom Morello, compañero de Cornell en la súperbanda Audioslave.

Chester Bennington de Linkin Park interpretó “Hallelujah” de Leonard Cohen para los asistentes al funeral entre los que se encontraban Brad Pitt, Pharrell Williams, Christian Bale y muchos miembros de la realeza del rock, algunos de los cuales no pudieron contener las lágrimas.

Cuatro grandes retratos de Cornell estaban a la vista en un estrado donde Morello, el actor Josh Brolin y los integrantes de Soundgarden Kim Thayil y Matt Cameron dedicaron palabras de adiós bajo el cielo nublado en el Cementerio Hollywood Forever.

Los fans comenzaron a reunirse fuera de las puertas del cementerio desde horas antes de que iniciara el funeral público por la tarde.

Cuando terminó la ceremonia privada los invitados al funeral se dirigieron al lugar donde descansarán los restos de Cornell en la sección Garden of Legends del cementerio. Durante la procesión fúnebre sonó la canción “All Night Thing” de la banda Temple of the Dog, de la que también formó parte Cornell.

La lápida de Cornell tenía inscritas las siguientes palabras: “Voz de nuestra generación y un artista para todos los tiempos” y sobre ella fueron colocadas flores de colores, rosas rojas y plumillas de guitarras.

Los restos de Cornell fueron depositados cerca de los de Johnny Ramone, cuya tumba tiene una estatua del rockero punk tocando la guitarra.

Entre las personas que rindieron homenaje a Cornell se encontraban Lars Ulrich y James Hetfield de Metallica, Dave Navarro de Jane’s Addiction, el cantautor Joe Walsh y Gavin Rossdale de Bush.

Antes del funeral sonaba la música de Soundgarden desde una bocina portátil fuera de las puertas del cementerio donde se reunió una decena de fans. Para el final del servicio el grupo había aumentado a cerca de 50.

Melody Andrade llevó a su hijo de 4 años, Jude, para rendir sus respetos a Cornell. Ambos portaban camisetas que decían “Say Hello 2 Heaven”, un tema de Temple of the Dog escrito por Cornell cuyo título quiere decir “saluda al cielo”.

“Siento que esta es una muerte tan grande como la de Elvis o John Lennon, por eso tuve que traer a mi hijo”, dijo Andrade. “Nunca habrá otro, es un Freddie Mercury moderno. Necesitaba un cierre para esto”.

El cementerio Hollywood Forever alberga los restos de numerosas estrellas, incluidas Jayne Mansfield, Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino y Cecil B. DeMille.

Cornell, de 52 años, fue declarado muerto el 18 de mayo tras haber sido encontrado inconsciente en su cuarto de hotel en Detroit después un concierto de Soundgarden. La oficina del médico forense del condado de Wayne dijo que se ahorcó. Una autopsia completa y los resultados de una prueba de toxicología están pendientes. Su familia y su viuda, Vicky Cornell, ha dicho que el cantante pudo haber tomado una dosis mayor a la recetada de un medicamento contra la ansiedad.

El músico originario de Seattle fue uno de los líderes del movimiento grunge de 1990. Además de su trabajo con Soundgarden logró éxitos en su carrera solista y con las bandas Audioslave y Temple of the Dog.

Le sobreviven su esposa y tres hijos.

Vicky Cornell escribió una carta abierta dirigida a su marido, publicada en internet el miércoles por Billboard, en la que prometía que luchará por él y que cuidará de sus hijos.

“La última década fue la mejor época de nuestras vidas y lamento, mi dulce amor, que no vi lo que te estaba pasando esa noche. Lamento que hayas estado solo, y yo sé que no fuiste tú, mi dulce Christopher. Tus hijos lo saben también, así que puedes descansar en paz”, escribió. (I)

The Associated Press