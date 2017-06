Un ausente Jay Z entra a Salón de la Fama de Compositores

NUEVA YORK (AP) — Jay Z, cuya esposa Beyonce dará a luz a gemelos pronto, no pudo estar presente el jueves en la ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores en la que fue incorporado, mientras que Pitbull recibió el Premio de Embajador Global y puso ritmo a la gala.

Jay Z fue inducido por uno de sus seguidores más carismáticos: el expresidente de Estados Unidos Barack Obama. Por su parte Pitbull cerró la ceremonia con un número musical tras recibir su premio.

Obama, que apareció en un video grabado, dijo al público que escucha a Jay Z desde que era un “joven y hambriento senador estatal” además de que se comparó con el rapero neoyorquino.

“Nadie que nos conoció cuando éramos jóvenes habría imaginado que estuviéramos donde estamos ahora. Sabes lo que es no tener a un padre cerca, sabes lo que es partir de tener poco”, dijo Obama, quien fue ovacionado por el público en Nueva York. “Así que tratamos de abrir de par en par esas puertas de oportunidad para que sea un poco más fácil para aquellos que vienen detrás de nosotros, para que también tengan éxito”.

“Jay y yo también estamos locos por nuestras hijas, aunque él me va a ganar una vez que nazcan esos mellizos, y aceptémoslo, los dos tenemos esposas que son mucho más populares que nosotros”, agregó.

Jay Z se convirtió en el primer rapero en ser incorporado a la prestigiosa organización y fue el primer artista de hip hop nominado para este reconocimiento. El ícono de la música, quien rara vez tuitea, publicó múltiples mensajes en Twitter a la hora en la que se realizó la ceremonia y nombró a raperos a los que admira, de veteranos como Rakim y Nas a contemporáneos como Kendrick Lamar y J. Cole.

“Gracias a toda la gente que me inspiró”, tuiteó Jay Z, cuyo nombre verdadero es Shawn Carter. “Un saludo a todos los que hicieron una canción para alimentar a su familia o simplemente para respirar“.

El Salón de la Fama de los Compositores también incorporó en su ceremonia 2017 al fundador de Motown, Berry Gordy; el maestro del R&B Kenneth “Babyface” Edmonds; la pareja de compositores Jimmy Jam & Terry Lewis; al astro del pop Max Martin; y a miembros de Chicago.

Jon Bon Jovi comenzó el largo evento en el Hotel Marriott Marquis con “It’s My Life”, el éxito de su banda del 2000 coescrito por Martin. Bon Jovi dijo que Martin, quien ha escrito éxitos para Taylor Swift, los Backstreet Boys y otras estrellas pop, había colaborado en 22 canciones en la cima de las listas de popularidad, sólo detrás de John Lennon y Paul McCartney.

Martin, quien rara vez hace entrevistas o aparece en público dijo que la ceremonia fue “increíble”.

Johnny Gill, integrante de New Edition y cantante solista se llevó el mayor aplauso de la noche cuando interpretó “My, My, My”, uno de múltiples éxitos compuestos con Babyface. Gill se apoderó del escenario e incluso saltó hacia el público para gritar la letra de la canción rítmica dándole nueva vida.

Babyface, quien compuso canciones para Whitney Houston, Toni Braxton y otros, dijo que está sorprendido de que “yo y Kenny Edmonds, este chico de Indianápolis, Indiana, compusimos una canción y alguien en … Kansas la está interpretando ahora”.

Pat Monahan de Train cantó en honor a Robert Lamm y James Pankow de Chicago, mientras que Rhonda Ross Kendrick, la hija de Gordy con Diana Ross, cantó para su padre.

“La mayoría de la gente piensa que recibí este premio hace muchos años”, dijo Gordy, quien ha escrito canciones para Marvin Gaye, The Supremes, Stevie Wonder y Jackson 5. “La composición fue mi primer amor”.

Usher interpretó un popurrí para rendir homenaje a Jam y Lewis, el dúo detrás de innumerables éxitos de Janet Jackson, George Michael, Mariah Carey y Boyz II Men.

“Sin nosotros la música no existe”, dijo Jam sobre la labor de los compositores.

Ed Sheeran, quien interpretó su canción “Castle on the Hill”, recibió el Premio Hal David Starlight. El cantante inglés quien compone sus canciones y también ha escrito éxitos para Justin Bieber y One Direction, dijo que “los momentos más felices en mi vida”, son cuando compone canciones.

“No hay nada como ese momento”, agregó.

Los compositores pueden ser incorporados al Salón de la Fama después de haber escrito canciones exitosas por al menos 20 años.

