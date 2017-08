YosStop y Fer Lozada dan consejos de seducción online

CIUDAD DE MEXICO (AP) — En un mundo donde cada día es más común encontrar citas por internet, los presentadores del programa “MTV SwipeDate” Fernando Lozada y Yoseline “YosStop” Hoffman tienen algunos consejos para quienes buscan el amor en la red.

“Que se dejen llevar por su intuición. Yo creo que no hay nada mejor que la intuición. Si algo no te late, si algo dices que está raro o no me latió lo que escribió o sus fotos no se ve tan bien o no tiene tantas fotos, pues entonces … dale ‘swipe’ y el que sigue”, dijo YosStop en una entrevista telefónica con The Associated Press a propósito de este reality de MTV que se estrena el miércoles.

En el programa, los “swipers” tienen la oportunidad de ganarse una súper cita tras elegir entre un grupo de candidatos, o “matches”, que superan retos. Pero hay un pequeño detalle: no pueden ver la cara de los “matches” antes de elegirlos.

“Es más o menos como se maneja en las aplicaciones, porque tú puedes ver en la foto de Instagram o de lo que sea a un súper bombón y en persona es una gárgola; puede pasar de todo”, dijo Lozada, astro de “Acapulco Shore” y “Super Shore”.

Para elegir bien, los “swipers” se tienen que guiar por las primeras impresiones, el cuerpo de los “matches”, lo que dicen, sus descripciones de perfil, las preguntas que les hacen. Los retos sirven para ver si tienen química o no.

A diferencia de los participantes, el público sí puede ver la cara de los “matches”.

“Tú ves el programa y te clavas 100%. Te sientes el swiper o la swiper y casi casi le estás diciendo ‘no seas estúpido, escoge a este’”, dijo YosStop, cuyo verdadero nombre es .

Aunque muchos concursantes tienen cuerpos de modelo, no todos lo son. Hay gente rellenita, muy delgada, alta, baja, y también variedad de posibles parejas, pues hay capítulos con swipers gay o bisexuales. Lo más importante es que encuentren una buena cita.

“Es un programa muy ‘millennial’, hay de todo”, dijo Lozada, quien señaló que en la práctica nunca fue muy fan de buscar citas en internet. “Yo fui más de cara, de frente, más directo a lo que iba. … Pero de vez en cuando lo llegué a hacer en su momento”.

En cambio YosStop, una popular YouTuber mexicana, tuvo redes sociales desde los 11 años y esto afectó también su vida amorosa.

“Literal casi a todos mis novios los he conocido por internet, no en aplicaciones tal cual de ligue, pero sí en redes sociales”, dijo. “Se me hace muy buena herramienta”.

En el programa Yosstop es la consejera de los “swipers” y Fer de los “matches”. Al final de cada episodio, el “swiper” escoge a su “match”, mientras que se podrá ver la súper cita en la aplicación MTV Play.

Para prepararse para “SwipeDate”, ambos presentadores jugaron con aplicaciones como Tinder y Bumble.

“Está divertido”, dijo YosStop. “Y no está tan fácil encontrar lo que a ti te gusta”.