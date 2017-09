Kylie Jenner, la estrella del reality televisivo Keeping Up with the Kardashians, está embarazada de su primer hijo, según informó el medio especializado TMZ.

Jenner, que con 20 años es la más joven de la familia Kardashian, tiene una marca de ropa, varias series televisivas y casi cien millones de seguidores en la red social Instagram. Su pareja, el rapero Travis Scott, sería el padre del niño. (I)