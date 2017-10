Esto fue lo que hizo el “rey de Instagram” tras el atentado en Las Vegas

El multimillonario Dan Bilzerian publicó en ‘stories’ de Instagram y Snapchat un vídeo del tiroteo producido este lunes en Las Vegas durante el festival de música country Route 91.

Pero lo compartido en las redes podría poner en duda la imagen de “macho” que intenta crear Bilzerian, informa ‘The Washington Post‘.

Bilzerian se grabó mientras huía sin aliento desde el lugar de la matanza. El hombre comentó que una chica acababa de recibir un disparo en la cabeza y afirmó que planeaba volver al lugar armado.

Pero en el siguiente clip, que apareció brevemente en la cuenta de Instagram de Bilzerian, se encuentra frente a las luces de la Policía y parece ligeramente aturdido. “Hum, tienen a uno de los chicos”, afirma sin arma a la vista, y toda la furia desapareció de su voz. “Me vuelvo. No creo que pueda hacer mucho”.

El hombre se fue a casa, dejando a sus seguidores preguntándose si una de las estrellas de Instagram era algo diferente en la vida real.

