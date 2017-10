Oliver Stone sobre Harvey Weinstein: “no es fácil por lo que está pasando”

Publicidad

“Soy un firme defensor de que hay que esperar hasta que esto llegue a juicio”, dijo Stone en una rueda de prensa celebrada en el marco del festival de cine de la ciudad surcoreana de Busan, donde es presidente del jurado.

“Creo que un hombre no debería ser condenado por un sistema de justicieros. Y no es fácil por lo que (Harvey Weinstein) está pasando tampoco”, añadió en declaraciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

“Para mí ha sido un rival y nunca he hecho negocios con él y tampoco lo he conocido de verdad. He oído historias de terror sobre casi todo el mundo en este negocio, así que no voy a comentar sobre chismorreos”, defendió el director de “JFK” o “Platoon”.

“Simplemente esperaré (para pronunciarme), que es lo correcto”, sentenció.

El escándalo que rodea a Weinstein no deja de crecer según pasan los días al aumentar de manera vertiginosa la lista de actrices y modelos que han denunciado casos de acoso sexual por parte del que estaba considerado como uno de los productores más importantes de Hollywood.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son solo una muestra de las mujeres que han denunciado diferentes episodios que van desde presuntos comportamientos sexuales abusivos a supuestas violaciones en los que Weinstein figura como acusado.

Las revelaciones que se han conocido en los últimos días acerca del confundador de Miramax y The Weinstein Company, tras dos reportajes de The New York Times y The New Yorker, han causado una enorme polémica en Hollywood. EFE

