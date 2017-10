Christy Turlington Burns: Acoso a modelos es conocido 

NUEVA YORK (AP) — El acoso sexual y maltrato a las modelos siempre ha sido conocido y tolerado en la industria de la moda, dijo Christy Turlington Burns.

Publicidad

“La industria está rodeada de predadores que se aprovechan del rechazo constante y la soledad que tantas de nosotras hemos experimentado en algún momento de nuestra carrera. Me siento afortunada de que no experimenté personalmente nada traumático, pero también sé que esa no es la norma”, dijo a Women’s Wear Daily en una entrevista publicada el miércoles.

La exmodelo, quien está casada con el actor y director Ed Burns, dijo que su madre solía estar a su lado en sus primeros días y que una vez que se volvió exitosa “me manejaban con sumo cuidado”.

En retrospectiva Turlington Burns dijo que se preguntaba si la usaron como un cebo para que otras se sintieran protegidas.

“No había chaperones en los sets para vigilar las horas de trabajo o que los temas de las sesiones fotográficas fuesen apropiados y el comportamiento de los encargados de producción, ni tutores requeridos o sanciones si los estándares no se cumplían”, dijo Turlington Burns quien alcanzó la cúspide como modelo en las décadas de 1980 y los 90.

Tiempo después la modelo obtuvo una maestría en salud pública y tiene una organización no lucrativa que entrena a parteras en Guatemala.

(I)