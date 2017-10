Rose McGowan dice que no volverá a callar sobre abuso sexual 

DETROIT (AP) — En sus primeros comentarios públicos desde que acusó al productor de cine Harvey Weinstein de violación, la actriz Rose McGowan dijo el viernes que ha sido “silenciada por 20 años” pero que no volverá a callar en lo que respecta a acoso y abuso sexual.

McGowan, al pronunciar el discurso de apertura en la Convención de Mujeres de Detroit, le agradeció a la audiencia por darle “alas en este momento tan difícil”.

“Lo que esto ha desencadenado ha sido una locura — el rostro del monstruo en todas partes, mi pesadilla”, dijo. “He sido silenciada por 20 años. He sido tachada de cualquiera, he sido acosada, he sido calumniada, ¿y saben qué? Soy exactamente igual a ustedes. Lo que me sucedió a mí tras bambalinas nos ocurre a todas en esta sociedad. No puede seguir y no va a seguir”.

McGowan ha sido una de las principales voces contra el acoso sexual en Hollywood, y tuiteó a principios de mes que fue violada por un hombre al que identificó por las iniciales de “HW”. La publicación The Hollywood Reporter dijo que McGowan confirmó que se refería a Weinstein.

En Twitter, McGowan ha acumulado simpatizantes a quienes exhorta a denunciar el acoso usando el hashtag #RoseArmy. McGowan ha actuado en varias películas, incluidas “Scream”, ”Jawbreaker” y “Planet Terror”, así como en la serie televisiva “Charmed”.

Weinstein fue despedido de The Weinstein Company el 8 de octubre luego que el New York Times publicó un reportaje en el que se detallaban décadas de alegatos de acoso sexual en su contra. El productor ganador del Oscar se disculpó sin mencionar ningún acto en específico, pero ha negado denuncias de violación presentadas por varias mujeres.

El New York Times también reportó que Weinstein le pagó 100.000 dólares a McGowan en 1997 en un acuerdo financiero por un incidente en un cuarto de hotel durante el Festival de Cine de Sundance en Utah.

El viernes, McGowan dijo que debido a que Hollywood está dominada por los hombres, “nos dan un solo punto de vista”. Señaló que la industria del entretenimiento no está aislada, sino que “es el espejo que no dan para mirar”.

“Conozco a los hombres detrás de ese reflejo. No deberían estar en sus mentes y no deberían estar en la mía. Es hora de limpiar la casa”.

La representante de Weinstein Sallie Hofmeister ha negado cualquier acusación de sexo no consentido. Las policías en Londres, Los Ángeles y Nueva York están investigando a Weinstein.

El productor de 65 años demandó a su antigua compañía el jueves en busca de acceso a su email y documentos de personal que su abogada dice que lo exonerarían.

