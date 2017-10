Timberlake en el Super Bowl: ¿Privilegio de hombre blanco? 

NUEVA YORK (AP) — La contratación de Justin Timberlake para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ha generado reacciones negativas de mujeres, minorías y otros, que dicen que Janet Jackson fue injustamente obligada a pagar un precio mucho más alto que él por esa “falla de vestuario” que dejó al descubierto su pecho en el gran juego del 2004.

El hashtag #justiceforjanet (#justiciaparajanet) fue tendencia esta semana en las redes sociales luego que la NFL anunció que Timberlake actuaría el 4 de febrero en Minneapolis.

Algunos argumentaron que Jackson fue víctima de una doble moral sexista y racista y recibió hace más de una década un trato más duro que Timberlake, quien se benefició del “privilegio del hombre blanco”.

“Su cuerpo no fue penalizado ni demonizado del modo en que lo fue el de ella, y eso tiene todo que ver con que es un hombre blanco”, dijo Janell Hobson, profesora asociada de estudios femeninos, de género y sexualidad en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

Representantes de Timberlake y Jackson no respondieron emails en busca de comentarios.

La NFL dijo que nadie había sido vetado del espectáculo del medio tiempo — en una referencia indirecta a Jackson — pero no ahondo en la decisión de invitar a Timberlake de regreso ni comentó específicamente sobre Jackson.

Hace 13 años, mientras Timberlake cantaba “Bet I have you naked at the end of this song” (o “apuesto a que te tendré desnuda para el final de esta canción”), arrancó parte del traje de Jackson dejando al descubierto su seno derecho, apenas tapado en el pezón. Jackson luego dijo que llevaba una pieza de ropa interior de encaje que se suponía que iba a permanecer intacta pero que accidentalmente se rompió.

Una semana después fue vetada de la transmisión de los premios Grammy, donde tenía previsto cantar, y su estrellato decayó, aunque con el tiempo se recuperó. Su álbum de 2015 debutó en el No. 1 de las listas de popularidad de Billboard, y ahora realiza una exitosa gira musical.

Esta será la tercera actuación de Timberlake en el medio tiempo del Super Bowl, un récord para cualquier artista. La primera vez fue en el 2001, con su banda de chicos NSYNC, y la segunda como invitado de Jackson.

Timberlake se ha disculpado más de una vez por el incidente a lo largo de los años.

Cuando se le preguntó sobre la falla de vestuario en una entrevista esta semana, dijo: “Eso no ocurrirá esta vez”.

Las redes sociales hicieron erupción cuando se hizo el anuncio del Super Bowl, especialmente la comunidad negra en Twitter.

“Tomando en cuenta el daño que ese momento le hizo injustamente a su carrera (la de Jackson), me gustaría no volver a ver nunca más a Justin en el Super Bowl”, dijo Jamilah Lemieux, vicepresidenta de noticias y programación masculina de la compañía editorial digital iOne Digital y del cibersitio de cultura negra CASSIUS.

“Eso a él no lo desaceleró. A ella no le permitieron ir a los Grammy. ¿Cómo se hacen unos Grammy sin Janet Jackson?”, preguntó Lemieux. “Ella ha enfrentado más castigos por la exhibición de su pecho que personas que han sido acusadas de abuso sexual”.

Hobson, autora del libro de 2012 “Body as Evidence: Mediating Race, Globalizing Gender”, dijo que es interesante que la noticia del regreso de Timberlake haya llegado en momentos en que la cultura pop está dominada por titulares sobre mala conducta de figuras como Harvey Weinstein, Bill Cosby y Bill O’Reilly.

Hobson dijo que Jackson fue la única culpada y castigada, y que lo mismo ocurre con mujeres que lidian con abuso sexual y violación.

“Siempre el cuerpo de la mujer es el problema. Cuando hablamos de violación o hablamos de abuso sexual, la pregunta siempre es ‘¿Y qué llevaba puesto? ¿Iba caminando sexy? ¿Estaba coqueteando?’. Como si los hombres no tuvieran ningún papel en esto”, dijo Hobson.

Otros, sin embargo, están deseosos de ver un medio tiempo del Super Bowl encabezado por Timberlake.

El productor musical Drumma Boy dijo que era una buena opción y que Timberlake “tiene los éxitos para apoyarse, en términos de relevancia actual”.

“Creo que sería genial si él trajera como invitada a Janet”, agregó. “Creo que el mundo se volvería loco. Si él quisiera paralizar completamente al mundo, traer a Janet sería la cereza del pastel”.

