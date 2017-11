Patricia Janiot renuncia a CNN

Tras más de 25 años de trabajar para CNN, la periodista colombiana, Patricia Janiot, anunció que hasta el próximo 17 de noviembre estará vinculada a la cadena.

Publicidad

“Por casi 26 años CNN ha sido una enorme motivación que ha alimentado mi pasión por la profesión que ejercemos. Simplemente CNN me ha ayudado a ser mejor. No son suficientes las palabras para expresar lo que la gran familia de CNN me ha aportado a lo largo de más de 25 años”, manifestó.

Aunque Janiot no dio pistas sobre su futuro, se rumora que ya tiene un proyecto y que continuará su carrera en Univisión.

Janiot se destacó por dirigir el programa Panorama Mundial, así como sus amplias coberturas políticas y sociales de la población latinoamericana en Estados Unidos.