Muerte de periodista devuelve a venezolanos a las calles

El joven de 27 años ha pasado a engrosar la lista de fallecidos durante la ola de manifestaciones que se desarrolla en Venezuela desde hace poco más de un mes, un listado que ya suma 39 caídos.

La manifestación de hoy no estaba en la agenda de protestas que había planificado la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para esta semana y los asistentes a este duelo aseguraron que tras esta nueva muerte, y ahora con más fuerza, permanecerán en las calles.

El homenaje empezó en el Colegio San Ignacio de Loyola en el este de la capital donde cursó estudios el joven y ahí se ofreció una misa y se interpretaron himnos y cantos religiosos.

Desde ahí, la madre del fallecido, Carmen Bracho de Castillo pidió: “Dejen de matar a los muchachos (jóvenes) por pensar diferente, Miguel lo único que quería es un país libre donde él pudiera ejercer su profesión de comunicador social“.

El padre de Castillo dijo entre lágrimas: “Ojalá su muerte no haya sido en vano (…) yo le dije que no saliera pero el quiso seguir, no podía detenerlo, eso es lo que él quería“.

La jornada continuó con una caminata silenciosa hacia la urbanización Las Mercedes, en el este de Caracas, lugar en el que fue herido Castillo y donde los manifestantes dejaron flores, hicieron un minuto de silencio y se ofició un acto religioso en la Plaza Alfredo Sadel.

Ahí estuvieron varios dirigentes políticos de oposición como el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, quien señaló que los jóvenes que han caído en estas protestas “no conocieron nada distinto a esta mal llamada revolución”.

El líder opositor señaló que los venezolanos “a pesar de toda la represión” de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones, siguen teniendo esperanza.

“Esta indignación y esta tristeza que sentimos la tenemos que convertir en fortaleza”, dijo y agregó: “Más represión, más firmeza y mañana continuamos en las calles y los días que sean necesarios (…) hasta que el Gobierno entienda que tiene que respetar al pueblo venezolano y que se vaya”.





La muerte de Castillo, informó ayer la Fiscalía venezolana, se produjo con un arma de fuego cuando la víctima se encontraba en el lugar de la protesta.

La MUD condenó la muerte de Castillo que, según el diputado opositor José Manuel Olivares, fue causada por “la Guardia Nacional (policía militarizada) con una metra (canica)” de lo que aseguró que tiene “la evidencia” medica y clínica.

Olivares también dijo en su cuenta de Twitter que el joven perdió su vida “por impacto de plomo en tórax izquierdo”.

El expresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henry Ramos Allup dijo por su parte en la misma red social que la “brutal represión del régimen asesinó a Miguel Castillo”.

El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, pidió hoy a la Fiscalía y a la policía científica “profundizar las investigaciones para detener a francotiradores y pistoleros” que “con saña criminal han infiltrado” las protestas y han ocasionado “víctimas mortales” para “desnaturalizar las marchas”.

Señaló que hay una secuencia de casos en los que han actuado “asesinos profesionales” y mencionó el caso de Castillo, así como los de los jóvenes Armando Cañizales y Juan Pernalete y otros siete fallecidos.

Según Saab, en todos los casos hay un “sistemático uso de pistoleros y francotiradores” que han utilizado armas de fuego y caseras con municiones como canicas o balas de plomo para “generar un repugnante clima de ingobernabilidad, violencia y terror”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que Castillo murió “en extrañas circunstancias” por una bala de plomo “que solamente puede ser disparada desde armas no convencionales”.

Maduro envió sus condolencias a los familiares de las víctimas “de la insurgencia armada” que asegura ha declarado la MUD.

Señaló que ante algunas denuncias de “abusos de autoridad” ordenó que se investigue y “castigue” al funcionario que abuse de la fuerza física contra cualquier ciudadano.

Con información de EFE y el nuevoherald

