Merkel gana con 32,7%; ultraderecha, tercera fuerza en Alemania, según proyecciones

El bloque conservador de la canciller Angela Merkel se colocaba el domingo en primer lugar de las elecciones alemanas, con 32,7 % de los votos, 12 puntos más que los socialdemócratas, según las primeras proyecciones de voto difundidas por la cadena pública ZDF. Mientras que el partido nacionalista y antiinmigrantes Alternativa por Alemania quedó como tercera fuerza, con un 13,4 %.

Merkel, quien votó el domingo temprano en Berlín, hizo campaña resaltando los logros durante sus 12 años de gobierno, subrayando el histórico índice del desempleo en el país, fuerte crecimiento económico, presupuesto balanceado y mayor predominancia internacional. Eso le ayudó a mantener su bloque conservador al frente de las encuestas, por encima de los Socialdemócratas de centro-izquierda del rival Martin Schulz.

En su primera comparecencia, tras las primeras proyecciones, indicó que su partido hará un “análisis comprensivo” de lo sucedido y que tratará de ganar de vuelta a los ciudadanos que tradicionalmente votaban a su bloque conservador y que en esta ocasión han optado en las urnas por los ultraderechistas. Se trata, dijo, de “atender sus preocupaciones y también sus miedos”, argumentó, aunque sobre todo convencerlos con “buena política”.

Ahora, avanzó Merkel de cara a las próximas semanas, el bloque conservador buscará “conversaciones tranquilas” con “otros socios” para tratar de trabar una coalición de gobierno estable. La canciller, que tiene asegurada una cuarta legislatura consecutiva, tiene tan sólo dos posibilidades para formar gobierno: reeditar la actual gran coalición con los socialdemócratas o un tripartito inédito con los liberales y Los Verdes.

En Berlín, donde también se realizó el maratón anual el domingo, muchas calles estaban bloqueadas y algunos votantes tuvieron que cruzar la ruta del maratón. Había un ambiente festivo, con bandas tocando en las esquinas y gente aplaudiendo y vitoreando.

Merkel llegó a votar en las primeras horas de la tarde, acompañada de su esposo Joachim Sauer. La canciller asintió con la cabeza y sonrió a los reporteros pero no hizo comentarios.

Schulz votó junto con su esposa Inge en su ciudad natal, Wuerselen, en el oeste de Alemania.

El partido conservador de Merkel, la Unión Democrática Cristiana, y su partido hermano, la Unión Social Cristiana, solo de Bavaria, han gobernado el país por los últimos cuatro años junto con los Socialdemócratas en una llamada “gran coalición”. La mayoría de los pronósticos indican que la coalición lograría la mayoría de nuevo el domingo, pero podría ser posible que se formara una coalición con una combinación diferente.

Las últimas encuestas indicaban que el bloque conservador de Merkel tenía entre 34% y 37% de apoyo, mientras que los Socialdemócratas contaban con entre el 21% y 22% y la Alternativa por Alemania contaba con entre 10% y 13% de respaldo, lo suficiente como ser parte del parlamento.

Por KIRSTEN GRIESHABER, Associated Press. Los periodistas de The Associated Press David Rising y Kerstin Sopke en Berlín contribuyeron para este despacho