Exministro denuncia atentado contra su vida e injerencia de Irán en el Libano

El exprimer ministro libanés Saad Hariri, que renunció a su cargo el pasado sábado cuando se encontraba de viaje en Riad, recibió hoy en la capital saudí a diplomáticos de varios países, según su oficina de prensa.

Publicidad

Hariri se entrevistó hoy con el embajador de Francia, Francois Gouvette, y con el jefe de la delegación de la Unión Europea, Michele Cervone d’Urso, según un comunicado, que precisó que el martes se encontró también con el encargado de negocios de EEUU, Christopher Henzel, y el embajador del Reino Unido, Simon Collis.

Sin embargo, la oficina del exprimer ministro no dio detalles sobre el contenido de estos encuentros.

Durante el anuncio de su dimisión, que tomó por sorpresa a la clase política libanesa, Hariri denunció la preparación de un atentado contra su vida y criticó la injerencia de Irán en los asuntos del Líbano, así como al grupo chií libanés Hizbulá, al que acusó de imponer su política por las armas.

Su dimisión no ha sido aceptada por el presidente libanés, Michel Aoun, que espera su regreso al Líbano para conocer los motivos, mientras que el presidente del Parlamento, Nabih Berri, aseguró que su renuncia no se puede considerar válida si no la realiza desde territorio nacional.

El anuncio de Hariri ha puesto en jaque al frágil Gobierno libanés, que se formó en octubre de 2016 tras más de dos años de bloqueo, gracias a un pacto entre las dos principales alianzas políticas: 14 de marzo, encabezada por el exprimer ministro, y 8 de marzo, dirigida por el grupo chií Hizbulá.

Medios del entorno de esta última alianza han acusado a Arabia Saudí de mantener a Hariri en arresto domiciliario y de haber forzado su dimisión. EFE