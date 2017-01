Odebrecht: otra pista

Eduardo Carmigniani

Guayaquil, Ecuador

Le doy una nueva pista al fiscal general, sobre el tema Odebrecht.

Puede pedir cooperación judicial a Antigua y Barbuda, islas ubicadas al este del mar Caribe, sobre los manejos de cuentas bancarias en las que se lavaba dinero de Odebrecht, para destinarlo a sobornos en Brasil y el extranjero. Lo puede hacer con base en el artículo 18.3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la que tanto el Ecuador como Antigua y Barbuda son parte.

Publicidad

Específicamente, el lavado se hacía a través de dos bancos, el Antigua Overseas Bank, primero, y el Meinl Bank Antigua, después. Así consta en las revelaciones que, en acuerdo con la Fiscalía brasileña, hizo el 17 de junio de 2016 el banquero Vinicius Veiga Borin (“Borin”), quien aceptó haber manejado decenas de millones de dólares lavados por varios “operadores financieros” de Odebrecht, incluido el ya conocido Rodrigo Tacla Durán, detenido en España, para ser destinados a los pagos corruptos de aquella empresa. Las revelaciones de Borin son públicas: fueron aprobadas por el juez Sergio Moro, quien maneja el archifamoso caso conocido como Lava Jato.

Por ejemplo, según Borin, Rodrigo Tacla manejaba cuentas abiertas -en el Meinl Bank- a nombre de las siguientes empresas: Bezoya Trading Limited, Bonarda Investments Ltd., Cumberland Finance Ltd., Discovery Management LLC, Host Telecomunication Corp., Metx Trading Corp., Nevada Investments Ltd., Ocean City Entreprises LLC, Vivosant Corp SA, ZB International Ltd., Gvtel Corp SL, IFX Trading Corp (página 10 de la declaración). Agrega Borin que, de esas cuentas, Tacla hacía transferencias a otras, abiertas en el mismo Meinl Bank, a varias empresas que se detalla en las páginas 15 y 16 de la misma declaración.

Conocer el historial de esas transferencias puede ser de mucha utilidad para rastrear si desde ahí se hicieron pagos corruptos conectados con Ecuador.

La cuestión no es compleja, y como las traducciones de los documentos locales ya están hechas, asumo que no habrá mucho tiempo que gastar en esas cosas. Eso.