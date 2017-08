Zambrano admite tener contratos con el Estado, pero dice que es legal

El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, ha admitido que una empresa suya y de la cual también es accionista su hijo, el asambleísta de Manabí, por Alianza PAIS, Mariano Zambrano, tiene contratos con el Estado, según ha revelado el diario público El Telégrafo. “Exactamente así es, la empresa de la que soy accionista tiene contratos con empresas el Estado”, ha respondido Zambrano, vía telefónica, a un periodista de El Telégrafo.

Publicidad

Zambrano ha alegado que una empresa suya no puede contratar con el Consejo Provincial, porque “yo soy la entidad contratante”. Aceptó que sí ha tenido contratos con otros niveles de Gobierno y del Estado. “Hasta el momento la ley no te impide. La actividad contratante, en este caso Celec, no está representada por Mariano Zambrano. Si fuera el Consejo Provincial u otra empresa del Consejo Provincial, donde yo, como prefecto soy participante legal, no puede contratar ninguna compañía en la que yo tenga acciones”, ha remarcado.

Tras la revelación de El Telégrafo, el asambleísta Mariano Zambarano se ha ausentado el martes de la Asamblea Nacional, y ha sido relevado por su legisladora alterna. (I)