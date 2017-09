A votar por Deyna

Marcelo Aguirre

Guayaquil, Ecuador

La FIFA dio a conocer esta semana los 10 mejores goles del año, aspirantes a recibir el premio Puskas en la noche de gala del fútbol el próximo 23 de octubre.

En dicha fecha, también se entregará por segunda oportunidad el premio ‘The Best” (invento de la FIFA que reemplaza al Balón de Oro tras su ruptura con la revista France Football), que premia a quien fuera el mejor futbolista durante el último año.

En la categoría masculina, no hay mayor novedad. Los más opcionados son Ronaldo y Messi, y lo único que parece variar es el 3er finalista que entra a ‘competir’ con ellos.

El área femenina, que suele tener muy poco eco mediático, presenta una agradable sorpresa. Deyna Castellanos, de Venezuela, se encuentra entre las tres nominadas a ser la mejor jugadora del mundo 2017. Deyna, además, es la única mujer que aparece en la lista de nominados al premio Puskas (premio al mejor gol del año).

No hay mucho que podamos hacer para ayudar a Deyna a ser coronada como ganadora del premio The Best, ya que el derecho al voto, en esta categoría, solo lo tienen los capitanes y entrenadores de cada país afiliado a la FIFA. Sin embargo, el organismo sí permite que sean los fanáticos del fútbol, quienes a través de su página web, pueden acceder a elegir el mejor gol.

Deyna, de apenas 18 años, está nominada por un golazo que marcó desde la mitad de la cancha en el Mundial (Sub-17) de Jordania, donde Venezuela logró un histórico 4to puesto.

Castellanos acompañaba todas las mañanas, desde que tenía 5 años, a su hermano Álvaro a los entrenamientos. Allí, tuvo sus primeros contactos con el balón, descubrió su pasión por el fútbol y no pasó mucho tiempo hasta que se volvió profesional. Su destreza en los Sudamericanos, le valió una beca en una prestigiosa universidad en Estados Unidos, donde estudia Comunicación Social y al mismo tiempo rompe todos los récords de goleo de la NCAA. Deyna, también encuentra la forma de dedicarle tiempo a sus amigos y, sobretodo, a su familia.

Venezuela, en la categoría masculina, jamás ha podido clasificarse a un Mundial. El fútbol, en dicho país, es segundo del baseball. Además, como debe ser de conocimiento popular, Venezuela hoy en día está sumergida en una profunda crisis económica y política.

Sea o no el mejor gol del año, considero que esta niña, que tuvo la valentía de dedicarse al fútbol en una tierra donde dicho deporte es ‘de hombres’, que ha logrado a sus 18 años estar entre las tres mejores del mundo, que encuentra el tiempo y nunca se olvida de su familia, que da todo por un país que sufre condiciones críticas, y que con mucho sacrificio encuentra también horas para sus estudios profesionales; merece que nos tomemos un minuto de nuestro tiempo y le demos nuestro voto.

Vota por Deyna Castellanos aquí.