Alexis Mera dice que ha pedido información bancaria a otros países por caso Odebrecht

El Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo la mañana de este jueves que se pidió información bancaria en Suiza, Hong Kong, Panamá y las islas Británicas en donde se habría confirmado que los candidatos a Alianza PAIS a la vicepresidencia de la República, Jorge Glas, y a la Asamblea, Esteban Albornoz, no tienen cuentas bancarias en dichos países, por contratos con la empresa Odebrecht.

“No hemos encontrado nada. No se puede acusar a nadie si no tenemos pruebas”, dijo Mera, en rueda de prensa en el palacio de Gobierno. “Estamos investigando y hasta ahora no hemos encontrado nada” insistió el funcionario público.

Con respecto a las investigaciones en los casos de corrupción en Petroecuador, el funcionario mostró correos electrónicos que se enviaban entre Carlos P. y Carlos P. Y., por los contratos para la repontenciación de la refinería de Esmeraldas. Ahí acusó a Carlos P.C., de liderar esta supuesta red.

Afirmó que están analizando presentar una demanda por peculado. También dijo que no se ha realizado pagos a las contratistas de Petroecuador, implicadas en las investigaciones, por un monto que bordea los $ 80 millones. (I)