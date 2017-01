Nebot le recuerda a Correa que va a demandar por caso Odebrecht

El presidente Rafael Correa compartió el fin de semana en su Twitter una nota periodística de antaño sobre una supuesta vinculación del entonces gobernador del Guayas, Jaime Nebot, con una firma brasileña para obras del trasbase. A eso el ahora alcalde de Guayaquil le respondió que el contrato no se celebró. “Reitero que ni en ese (fallido) ni en ningún contrato de Cedegé tuve competencia ni decisión alguna”. Y le recordó que iba a “enjuiciar penalmente a quienes me han calumniado o me calumnien”.

A día seguido Correa compartió un video de supuesta “corrupción de los socialcristianos” y decía: “aparecen más hechos. Seguimos investigando caso Odebrecht”.

Y Nebot le volvió a responder de forma directa a su tuit, diciendo que otra vez compartía una nota calumniosa: “Le dije que respondo por mí mismo y por nadie más. ¿Usted va a responder por su primo Pedro, el comecheque o Capaya?” (I)