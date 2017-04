Listas las 250 mesas en Coliseo Rumiñahui para el recuento de votos

250 mesas han sido instaladas en el coliseo Rumiñahui para el recuento de 1’275.450 votos correspondientes a 3.865 actas de las 24 provincias del país y dos de las tres circunscripciones del exterior, es decir, el 11,2% del total de sufragantes del pasado 2 de abril, informó Diario El Universo.

Diego Tello, de procesos electorales del CNE, indicó que se van a abrir los paquetes electorales que ya están en el coliseo, se revisarán las actas y se realizará el recuento de los votos.

Los paquetes, que fueron sellados el mismo día de los comicios, el pasado 2 de abril, contienen tanto las papeletas utilizadas como las no utilizadas, y en ellos están separados los votos válidos, blancos, y nulos, señaló.

La jornada empezará a las 08:30 de mañana martes, y concluirá a las 20:00, indicó Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El encargado de la seguridad en el coliseo Rumiñahui, coronel Alex Villalba, dijo que estarán 500 delegados de cada una de las dos organizaciones políticas (CREO y Alianza PAIS).

“Tengo entendido que está previsto que vengan 500 miembros de Alianza PAIS, que vana a estar en la puerta mas o menos 10, y acá en la puerta 500 de CREO. No sé si vendrá o no, pero ellos no se pueden acercar a la mesas. El paquete va a ser custodiado por un militar”, puntualizó Villalba. (I)