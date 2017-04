Moreno dice que gobernará para los pobres, junto a Glas

El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró hoy que en su administración, que comenzará el próximo 24 de mayo, trabajará por los más pobres del país andino, gobernado desde hace una década por el movimiento Alianza País (AP), tras ser proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral, de mayoría gobiernista.

Las elecciones fueron impugnadas por el opositor, Guillermo Lasso, pero el Tribunal Contencioso Electoral, también de mayoría gobiernista, negó la petición de un reconteo manual de todos los votos.

Ante miles de simpatizantes reunidos en una céntrica avenida de la capital ecuatoriana, Moreno agradeció el apoyo en los comicios del pasado 2 de abril. Durante la concentración de AP, el gobernante ecuatoriano, Rafael Correa, criticó la actuación de la oposición durante el proceso electoral, pidió que “aprendan a perder” y dijo que no permitirán que “malos perdedores” deslegitimen el triunfo de Moreno.

De su lado, Moreno agradeció a los pobres de Ecuador: “Ellos saben perfectamente que los representamos. La gente adinerada, la gente con poder social y económico tiene quién los represente, quién los defienda, siempre están atentos medios de comunicación, poderes nacionales y extranjeros, siempre están atentos los poderes fácticos para dales su respaldo”.

“El pueblo no. El pueblo no tiene quién le defienda si no elige mandatarios honestos, decididos a transformar su condición”, apuntó mientras sus simpatizantes coreaban “Lenín es pueblo”.

“Ustedes pusieron esperanza donde ellos nos la quisieron quitar. Ofrecí, cuando llegue, que iba a tratar de dignificar la política y lo cumplimos (…) Les ganamos a todos con 230.000 votos. Tenemos una obligación revolucionaria, hacerlo mejor todavía. Y lo vamos a hacer junto con Jorge y con ustedes”, dijo Moreno.

“Vamos a convertir aquel sueño que toda la vida hemos tenido los ecuatorianos de lograr un Ecuador en el que se respeten los derechos y que no sean las élites las que tengan el poder, sino que sea el pueblo el que ejerza el poder. ¡Poco ya queda por decir. Todo lo demás es hacer!”, agregó.

Moreno recalcó que en su administración pondrán especial atención en las madres gestantes, en la educación de los jóvenes y en el cuidado de los ancianos.

Apuntó que apoyarán a los trabajadores del campo y que construirán 325.000 casas, de las que 191.000 entregarán “sin ningún costo” a mujeres de escasos recursos.

“Querida esposa, ya nadie te va a botar de la casa, (…), ya no habrá un esposo inescrupuloso que te bote de la casa, porque un esposo digno que se va de la casa, deja la casa para la esposa”, dijo Moreno ante sus seguidores que le respondieron con aplausos.

Moreno insistió que mantenía su postura de la “mano extendida” y que estaba abierto a dialogar con actores políticos, económicos y sociales en torno a las iniciativas que se requieren para la creación de empleo y otras reformas para potenciar el potencial económico y consolidar el sistema democrático del país. En este sentido, Moreno hizo un llamado a dejar atrás la confrontación electoral y renunciar a cualquier tipo de violencia.

“Es el momento del reencuentro. Es el momento de la marcha unida hacia la consecución de los grandes objetivos nacionales (…) Hay todavía una tarea larga. Se ha hecho mucho y tenemos que hacer tanto todavía”, insistió. “Bienvenidos luchador de la paz y de la vida. No aquellos que quieren hacer de la violencia, del desconocimiento de la ley y de las instituciones su forma de comportamiento permanente. No aquellos que quieren botar, por tonta vanidad, todo lo construido en 10 años por el pueblo y su gobierno. Invoco su ayuda, invoco su respaldo por aquello que debemos construir”, concluyó Moreno.