Confirman que José Francisco Cevallos será el nuevo Gobernador del Guayas

El presidente del Barcelona Sporting Club, José Francisco Cevallos, será el nuevo Gobernador del Guayas, según lo ha confirmado esta mañana la Sala de Prensa del Presidente Electo Lenín Moreno.

Cevallos, que fue arquero de Barcelona y Liga de Quito y posteriormente Ministro de Deportes del gobierno de Rafael Correa, ha asegurado la mañana del 23 de mayo, que no dejará su cargo en el equipo de fútbol. “Obviamente voy a seguir como presidente de la institución. No me impide estatutariamente ni reglamento alguno. Seguiremos al frente del club”, enfatizó Cevallos este martes en rueda de prensa.

Sin embargo, también dijo que si los miembros del directorio le piden la renuncia se iría, “si no es así pues nosotros seguiremos al frente del club”.