Glas: “No tengo porque aparecer en la lista de Odebrecht”

El vicepresidente Jorge Glas manifestó hoy que “no tengo porque aparecer en la lista (de Odebrecht)”, y agregó “que la traigan y que la hagan pública, el que no la debe no la teme”, y sobre la lista de Caminosca -dijo- que lo ponen primero sin conocer a esa empresa.

Ahora si alguien está involucrado en algo tendrá que responder ante la Justicia, no es que la lista de estos corruptores confesos (Odebrecht) para reducir sus penas comienzan a dar nombres, esos nombres se tienen que investigar porque aquí en el Ecuador hay un estado de derecho.

“Qué venga la famosa lista, porque todo el mundo está podrido de la famosa lista”, porque en lo que respecta a Jorge Glas, que se investigue todo”, acotó durante el diálogo en Radio Sucre.

También dijo: “Yo aparezco en la famosa lista de Caminosca y ni siquiera los conozco y me ponen primero con muy mala fe”.

Una vez pasa la campaña electoral y con la serenidad y responsabilidad que da el triunfo por voluntad del pueblo ecuatoriano, pero a mí trataron de destruirme, me acusaron sin prueba alguna, con una irresponsabilidad suprema de ese diario, Expreso, dos días antes de la segunda vuelta, lo publicaron sin contrastación alguna, información de un arbitraje que se está dando en los Estados Unidos.

Recordó que él concurrió a la Fiscalía para que se investigue a todos, incluyéndome, que hayan participado de alguna contratación con Odebrecht. “Yo creo que soy el funcionario público más auditado de toda la historia del país”. Y ese desafío al que no supo responder el banquero (Guillermo) Lasso, de que también haga lo mismo, que transparente la historia de su vida”.

“A mí me trataron de destruir y no lo pudieron hacer, y no podrán hacerlo, porque no tengo nada que ocultar”, sentenció.

Glas dijo que en su opinión Odebrecht debe salir del país, esa es mi opinión.