Familiares de perito detenido por caso Odebrecht exigen su liberación

Familiares de perito José F., miembro de criminalística detenido por supuestamente omitir información y cambiar nombres en una pericia del caso Odebrecht, realizaron esta mañana una plantón para exigir que lo liberen.

Publicidad

Esta mañana llegaron a los exteriores de la Fiscalía. La esposa reclamó que no haya autoridades de la institución policial defendiendo a su esposo.

La Fiscalía allanó el pasado 25 de julio la vivienda del perito José F., miembro de Criminalística, por el presunto delito de fraude procesal, por supuestamente omitir información y cambiar nombres en una pericia del caso Odebrecht.

De acuerdo a la fiscal Claudia Romero, la transcripción de un audio que estaba en una memoria portátil dentro de la investigación previa por concusión, delito por el que es indagado el excontralor Carlos Pólit, presentaba errores.

La fiscal señaló que se intentó inducir a engaño a la autoridad. Aparentemente el perito investigado habría presentado un informe fuera del plazo legal y con inconsistencias que podrían inducir a error en la investigación del caso de corrupción Odebrecht.

La defensa del perito alega su defendido no había sido acreditado inicialmente para la pericia, no era experto en audios sino en videos, no tuvo un compañero más para hacer la transcripción como dice la norma, y solo tuvo 24 horas para transcribir un audio de 40 minutos en el que normalmente se demoran cuatro días. (I)

Fuente Diario El Universo