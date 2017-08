Glas pide al bloque de PAIS que autorice el juicio penal en su contra

El vicepresidente Jorge Glas ha pedido, la tarde del lunes 21 de agosto, al bloque legislativo de Alianza PAIS que vote a favor de autorizar a la Corte Nacional de Justicia para que lo vincule en el juicio penal que por asociación ilícita sigue la Fiscalía General del Estado.

Publicidad

Glas ha comparecido en su oficina de la Vicepresidencia de la República horas después que el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Manchecho, anunció que pedirá a la Corte Nacional de Justicia que vincule al Vicepresidente en el mismo juicio que se sigue en contra de su tío, Ricardo Rivera, a quien se acusa de haber cobrado coimas por el 1% de todos los contratos que el país firmó con la constructora brasileña Odebrecht.

“No han podido encontrar una sola prueba en dos años, por un sencilla razón: no existe”, dijo Glas, tras reiterar que ha sido objeto “de ataques, infundios, calumnias, rumores, han todo lo que podían lanzar y Jorge Glas ya fue juzgado por el estado de opinión. Los medios de comunicación y algunos políticos me declararon culpable y me han perseguido a mí y a mi familia. Debo insistir que jamás he permitido la corrupción, nunca he sido parte de ella, no han podido encontrar un centavo malhabido en ninguna cuenta de Jorge Glas, mi esposa y mis hijos”.

“He actuado con mucha fuerza. Si alguien se ha tomado mi nombre debe responder ante la justicia”, dijo refiriéndose explícitamente a su tío Ricardo Rivera. Y ha agregado: “Les confieso que en el fondo no me sorprende lo que está ocurriendo. La enorme presión mediática ha tenido que ver en la decisión de la fiscalía. Hemos visto grabaciones donde se hablaba de mí, una segunda y tercera personas, pero ahí es donde debe imperar el estado de derecho, las investigaciones que determinen o no la culpabilidad de una personas, pero yo ya fui juzgado”, dijo. (I)