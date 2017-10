Andrés Michelena le responde a Fernando Alvarado

Andrés Michelena, gerente de la Empresa de Medios Públicos, respondió este jueves en un tuit a Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, indicándole que: “Sr. Alvarado entiendo se siente aludido cuando hablo de mala administración, recomiendo guarde sus explicaciones para la autoridad competente”.

Sr Alvarado entiendo se siente aludido cuando hablo de mala administración, recomiendo guarde sus explicaciones para la autoridad competente https://t.co/MovdXe5aAi — Andrés Michelena (@caanmichelena) 27 de octubre de 2017

Alvarado había escrito en otro tuit este miércoles: “Señor Andrés Michelena, Gerente General de Medios Públicos; en vista que Ud. ha hecho referencia a un período en el que fui Secretario Nacional de Comunicación, y aunque no me ha mencionado directamente, quisiera solicitarle me permita ofrecer una exposición pública a Ud. y a la ciudadanía frente a los medios, en el auditorio del edificio de los medios públicos, este lunes en la mañana (ahora me encuentro fuera del país), y abodar cada uno de los puntos que sugiere serían de mi competencia o responsabilidad y que Ud. ha tocado en cada una de sus apariciones públicas”.

Michelena había informado este martes que en los últimos diez años hubo pérdidas acumuladas por cerca de 23 millones de dólares entre los canales Gamavisión (antes Gamatv) y TC Televisión.

El funcionario había detallado que son 17 millones de dólares en pérdidas en Gamavisión desde 2008 y $ 6 millones en TC Televisión, anunció que se iniciará una investigación para determinar a los culpables y cuestionó a los administradores anteriores. (I)