Mitad de bloque oficialista se alinea a gestión de Moreno

A casi seis meses de instalada la Asamblea Nacional, el bloque de Alianza PAIS (AP) de 74 asambleístas, incluidos aliados, se partió en tres grupos.

Tres temas los distancian: el apoyo al presidente Lenín Moreno, la consulta popular y el juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas.

La consulta ha recibido varias críticas desde dentro de AP; el tema de la interpelación de Glas ha llevado al bloque a demorar una postura uniforme y en la última semana Marcia Arregui (AP) firmó la solicitud de ese proceso, y se habla de más firmas oficialistas. Karina Arteaga (AP) dejó abierta la posibilidad de sumarse a ese juicio político: “Siempre y cuando esté sustentado en la Constitución, tendremos que analizar”.

El primer grupo posee más de 40 asambleístas y lo lidera el coordinador de bloque Daniel Mendoza. Esta semana harán público el apoyo al mandatario y a la consulta. En este sector participan los socialistas.

Mendoza comentó que hasta el último minuto invitarán a todos los legisladores de AP para que se sumen a este respaldo.

El segundo grupo lo lideran Gabriela Rivadeneira, Marcela Aguiñaga, Soledad Buendía, Carlos Viteri Gualinga, Sofía Espín y Esteban Melo, cada uno presentó un amicus curiae contra la consulta, también lo hizo la legisladora Liliana Durán.

Buendía manifestó que la presentación del amicus curiae es parte del derecho como legisladores y además porque fueron proponentes del articulado de la reelección indefinida. Para ella, la consulta no es agenda de AP sino del excandidato presidencial Guillermo Lasso; por lo tanto, “no puede haber unidad y este puede ser el punto de quiebre”. Dijo que algunos no se sienten representados por la coordinación de Mendoza. Augusto Espinosa ratificó que se mantendrá al margen de la coordinación de bloque, pues cree que ya no hay bloque AP.

Hay un tercer grupo

Un tercer grupo, según Franklin Samaniego, no está de acuerdo con los dos extremos: no respaldar a la consulta ni votar Sí en todas las preguntas. Reveló que fue invitado a suscribir el apoyo a Moreno, pero que no lo hizo porque eso incluye un Sí a la consulta y él tiene reparos en cuanto a la reelección indefinida y los cambios en el Consejo de Participación Ciudadana.

En esta posición hay algunos legisladores que apoyan al gobierno de Moreno, pero que no están de acuerdo en su totalidad a la consulta, y además aún no definen una postura frente al juicio político contra Glas.