Rosana Alvarado desmiente a Correa: “no existe pacto con los socialcristianos”

“No”, esa fue la respuesta de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ante la interrogante en Radio Majestad, de si existió un pacto entre el presidente Lenín Moreno y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot en la última campaña. Las declaraciones se dan luego del video difundido este sábado, por el expresidente Rafael Correa, en donde se observa al prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, dando una intervención sobre la estrategia electoral. Según Correa, hubo un pacto con los socialcristianos.

En el audiovisual Baroja dice: “No teníamos otro candidato diferente a Lenín Moreno para ganar las elecciones, no lo íbamos a hacer con Jorge Glas, no podíamos ganar. Era necesario diseñar una estrategia política diferente a la del momento histórico de Rafael Correa, había que diseñarla, pero compañero Eduardo teníamos también que conocerla y obviamente la estrategia que logra neutralizar el voto socialcristiano, porque si Nebot salía a las plazas públicas, créanme que no teníamos gobierno de Lenín Moreno. Esos votos se hubieran ido con (Guillermo) Lasso, había que neutralizar el voto socialcristiano, había que hacer algo con otras tiendas políticas para garantizar el triunfo de la revolución ciudadana, negociación política”.

Alvarado recordó que la posición de los socialcristianos siempre ha sido crítica con la revolución ciudadana. También añadió que en el Gobierno Nacional no hay participación de gente vinculada al Partido Social Cristiano (PSC).

“Debemos analizar el momento que vive el Gobierno. Valoro mucho la actitud de diálogo del presidente Lenín Moreno”, resaltó.

El poder por el poder: el pacto con los social cristianos. Y luego dijeron que era “diálogo nacional”. ¡Nos engañaron a todos! pic.twitter.com/kTSpb62AUG — Rafael Correa (@MashiRafael) 28 de octubre de 2017