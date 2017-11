CAL archiva el juicio político contra exministro Augusto Espinosa

Con cinco votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó la noche de este lunes el pedido de juicio político contra Augusto Espinosa, exministro de Educación del gobierno de Rafael Correa, y actual legislador del movimiento oficialista Alianza PAIS.

Publicidad

Los cinco votos fueron de José Serrano, Viviana Bonilla, Carlos Bergmann, Soledad Buendía y Verónica Arias (AP), mientras que se abstuvieron Luis Fernando Torres (PSC) y Patricio Donoso (CREO).

La asambleísta Jeannine Cruz (CREO) había presentado el pasado 31 de octubre el pedido de juicio político, con el respaldo de 49 firmas.

Cruz, en su cuenta de Twitter, señaló: “El CAL no consideró argumentos ni hechos, su decisión ha sido política de respaldo” a Espinosa. “Para la población Augusto Espinosa es responsable”, agregó.

La asambleísta Cruz enfatizó en redes sociales: “Lo más doloroso es saber que tras el voto de los correistas del CAL a favor del ex ministro Augusto Espinosa se silencia el dolor de decenas de niños abusados sexualmente”.

Por su parte, José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que el juicio político no prosperó, porque no cumple con los requisitos de ley, y por cuanto la documentación y la argumentación no guardan relación con las causales invocadas.

Serrano aclaró que la información que presentó la comisión Aampetra aportó significativamente para que los cinco votos de AP no admitan el juicio.

A media hora del veredicto de la comisión, la presidenta de Aampetra, Silvia Salgado, afirmó que en casos de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes en instituciones públicas existe responsabilidad en todos los niveles, y que se tienen que establecer sanciones. (I)

Se les olvida algunos Asambleístas que son padres y madres de familia, como pueden dejar de lado la responsabilidad política de Augusto Espinosa, frente a las violaciones de niños? Es inhumano y doloroso saber que hoy les volvieron a dar la espalda a niñez de nuestro país. — Jeannine Cruz (@Jeanninecruzz) 14 de noviembre de 2017