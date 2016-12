Alexis dice que los contratos más importantes de Odebrecht son con el Municipio de Quito

El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera ha dicho que la aseveración de que la compañía brasileña Odebrecht ha sobornado a funcionarios públicos ecuatorianos, en una suma que asciende a 33.5 millones de dólares, “es absolutamente incomprensible”.

Agregó: “No puedo decir que sea falso, pero es absolutamente incomprensible porque el único gobierno que expulsó a Odebrecht, en 2008, ha sido el gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano expulsó a Odebrecht, ordenó el arraigo de sus funcionarios, inició juicio penal por los daños de la Central de San Francisco, y ellos tuvieron que remediar los daños, a su costo. Nosotros hemos sido muy duros con Odebrecht, por lo que si hubo algún pago, no podemos asegurar que no lo hubo, pero si lo hubo fue ineficaz, y seguramente fue alguna persona que engañó a Odebrecht, ofreciéndole cosas que nunca le cumplió. Fueron engañados por alguien, quizás de fuera del gobierno“.

“Nosotros no es que vamos a sacar el cuerpo. No es que vamos a desmentir lo que no nos corresponde desmentir. Tenemos la conciencia tranquila desde la Presidencia y la Vicepresidencia de la República. No podemos descartar que haya habido actos de corrupción y estamos pidiendo a la Fiscalía que se investigue lo referente a Odebrecht, y si se descubre personas relacionadas en actos de corrupción que se los detenga de inmediato. Nosotros no vamos a proteger a nadie”, dijo Mera.

El ministro de Sectores Estratégicos, Augusto Espín, luego ha enumerado los contratos concedidos por el Gobierno a Odebrecht tras su regreso a Ecuador en 2010: el Daule-Vinces, el Manduriacu, la preparación de tierras de la Refinería del Pacífico, el Poliducto Pascuales-Cuenca, y el Acueducto La Esperanza. El ministro ha enfatizado que todos esos contratos han sido adjudicado en concursos públicos, con informe favorable de la Contraloría General del Estado.

Espín ha precisado que existe un solo contrato que se hizo con adjudicación directa, el túnel de carga de la Central Pucará, que costó 24 millones de dólares. Y ha subrayado que el único proyecto en el Ecuador que está a cargo de Odebrecht, por 1.500 millones de dólares, es la Fase Dos del Metro de Quito, impulsado por el Municipio de Quito.

Alexis Mera ha agregado que esta denuncia no es precisamente contra el gobierno del Presidente Correa. “El gobierno no es el más grande contratante de Odebrecht. El más grande contratante de Odebrecht es el Municipio de Quito, que ha tenido dos grandes contratos: el de la Ruta-Viva y el del Metro de Quito, actualmente en ejecución”.

Mera ha omitido que la carretera de la Ruta Viva se construyó durante la administración de Augusto Barrera, de las filas de PAIS.

“Yo no estoy acusando a nadie”, precisó. “Pero si alguien ha recibido sobornos, que se pudra en la cárcel”.