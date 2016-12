Lenín pregunta si alguien se va a tragar que Odebrecht paga sobornos recién desde 2007

El candidato presidencial oficialista, Lenín Moreno, se ha pedido a la justicia norteamericana que entregue toda la información sobre las revelaciones de que la compañía brasileña Odebrecht pagó 33.5 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2016, según reveló ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Publicidad

“En este momento, yo he pedido a la justicia norteamericana que nos entregue toda, toda, toda la información de Odebrecht. Por una razón. No la queremos dosificada. ¡Toda! Odebrecht está en el Ecuador desde 1987. ¿O sea que se volvió corrupta desde el 2007? ¿O sea que empezó a dar coimas en el 2007? Hay alguien que se va a tragar y va a comulgar con esa rueda de molino. Entonces necesitamos verdad, transparencia, honestidad por parte de los gobernantes. Es fundamental que haya un verdadero empeño en tratar de detectar la corrupción. Hay que hacer una cirugía mayor. Y no digo en qué instituciones nomás porque no quiero que estén advertidas. Pero vamos a ingresar a hacer una cirugía mayor en las instituciones en las que presumimos que existe corrupción”, dijo Moreno en una reunión con empresarios.