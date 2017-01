Nebot rechaza relación con Odebrecht

Guayaquil.- Esta noche el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se ha dirigido en una cadena contratada en varios medios de comunicación a la ciudadanía para “rechazar terminantemente” la vinculación que, dice, se le pretende hacer con casos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

Nebot ha calificado de “infamia” y “calumnia” que mencionen su nombre en un “papelucho sin firma de responsabilidad” en el que se afirma que hace 30 años el hoy alcalde habría recibido dinero de la empresa brasileña envuelta en casos de corrupción.

“Políticos sin escrúpulos obsesionados por mantener el poder o hacerse de él” pretenden, según el Alcalde, “convertir en verdades informaciones proporcionadas por sobornadores que buscan vengarse de sus antiguos jefes” a fin de reducir sus condenas.

El alcalde ha dicho que toda corrupción comprobada debe ser sancionada por una justicia independiente, sin embargo, afirmó que nada tuvo que ver con la negociación del contrato de trasvase de Santa Elena, que se negoció en el gobierno de Febres Cordero y por el que se lo intenta vincular. “No estuvo en el ámbito de mi competencia ni fui integrante de la entidad contratante, no tuve injerencia ni intervención”, ha señalado Nebot. En esa época, fue gobernador del Guayas.

Además, afirmó que hace 16 años es alcalde de Guayaquil y que jamas ha celebrado contrato alguna con Odebrecht. “La única vez que concursaron perdieron en la concesión del aeropuerto”, recordó. A esto agregó que jamás en sus cuentas bancarias, las de sus familiares o empresas, ha llegado dinero de esa empresa.

A Nebot le sorprende que en el “papelucho” sólo consten nombres de supuestos socialcristianos ya que de alrededor de 5 mil millones que se asume Odebrecht ha pagado en Ecuador, solo 176 millones se dieron durante el gobierno de Febres Cordero. “¿O sea que en los otros gobiernos no hay nadie a quien acusar, nadie a quien calumniar?” se ha preguntado el alcalde, “nos creen tontos”.

En ese sentido, exige que se publiquen las listas de los supuestos implicados en todos los gobiernos. “Siempre he actuado correctamente, por tanto no temo ni corro”, señaló y después de decir que la justicia hoy la controla Rafael Correa, anunció que se presentará el día de mañana, viernes 20 de enero, a la Fiscalía del Guayas para que se le indague con toda la libertad y bajo el marco de la Ley.

De todos modos advirtió: “La próxima semana volveré a la Justicia a solicitar diligencias preparatorias para que tarde o temprano se lleve a la cárcel a los autores que me han imputado falsamente un delito”. A pedido que se comprenda su indignación porque dice que a sus hijos y a sus nietos, además del patrimonio familiar construido legítimamente, sólo puede dejarles el orgullo de quien ha servido a su país honestamente. Finalizó diciendo que “con el honor de Nebot no juega nadie, menos los que no tienen honor”.(I)