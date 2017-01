El embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, dijo a Ecuavisa que el informe del Departamento de Justicia de su país, que afirma que funcionarios públicos ecuatorianos recibieron millones de dólares en sobornos, cuenta con pruebas que lo respaldan.

Publicidad

Chapman también aseguró que el gobierno ecuatoriano ya ha solicitado información sobre el caso.

“La Fiscalía ha pedido información… Está siendo mandado a Washington, al Departamento de Justicia, a través de los canales ya establecidos, dijo.

El informe indica que la compañía brasileña Odebrecht pagó 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos.

El embajador también expresó que no hay una fecha definida para difundir información sobre el caso. “Quiero enfatizar que el caso Odebrecht es un caso judicial, no es un caso político. Yo no puedo dar una idea de exactamente cuándo ocurrirá”. (I)