“Sigan sufriendo”, dice Correa sobre denuncias de Capaya

El presidente Rafael Correa ha desestimado las denuncias del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzzelli, de que el vicepresidente Jorge Glas sabía todo lo que ocurría en Petroecuador.”¡Qué campaña sucia! ¡Están desesperados! Se ha perdido toda ética. Y cómo cierta prensa pueda colaborar para interrogar al prófugo, no para investigarlo, sino para que acuse a los otros, sin pruebas, sin nada”, ha dicho Correa, entre risas. “No nos van a quitar nuestra alegría. No van a quitarnos este inmenso apoyo popular, esta unidad, con la que hemos logrado transformar nuestra patria. Que sigan sufriendo, la mentira se cae por su propio peso. La gente no es tonta y se da cuenta de la falta de ética de interrogar al prófugo, al ladrón, para que acuse a la gente honesta. ¡Qué falta de ética!”.

Publicidad

Jorge Glas es candidato a la reelección en binomio con Lenín Moreno.