Nebot rechaza que digan que tiene pacto con el gobierno

El alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, a través de una emisión vía Facebook Live cuestionó que se diga que tiene un pacto con el gobierno tras no convocar a marchas por las supuestas irregularidades denuncias por el movimiento CREO.

Publicidad

“¿Pacto con el gobierno nosotros?, ¿Yo pacto con el gobierno?, desde el primer año, desde la primera presidencia de Rafael Correa (…) nosotros estábamos ya en las calles combatiendo el socialismo del siglo XXI” mencionó Nebot.

El Alcalde dijo que “vivimos un momento crucial y para superarlo no necesitamos más desinformación, ni mentiras, ni confusión, sino todo lo contrario. Ahora que está retornando la serenidad no la conformidad, eso jamás, considero necesaria esta intervención para aclarar ciertas inquietudes que se han planteado no la inmensa mayoría que me conoce muy bien, pero si algunos de ustedes”.

Nebot se refirió a las denuncias de un presunto fraude electoral: “denunciar un fraude electoral es un asunto sumamente serio y grave por eso es obligación del denunciante probarlo. Así lo exige la ley, la ética, el respeto a ustedes, y la propia iglesia”.

“Públicamente y varias veces les dije que si se probaba el fraude estaba dispuesto a acompañar al pueblo antorchar de la libertar en la mano, para convertir en cenizas al CNE. Jamás lo probaron, y era muy fácil, así como dijeron tenían todas las actas de votación de las 41.042 mesas electorales del pais, ¿Por qué no las exhibieron, por qué no las impugnaron, por qué no establecieron las diferencias entre esa votación reflejada en esas actas y las difundidas por el CNE?, ¿o es que su famoso control electoral en realidad no existió? ¿Qué argumentos justifica sus ausencia en el recuento de votos en las urnas abiertas por su propio y expreso pedido?. Ninguno. yo no digo que no hubo fraude. Yo me ratifico que nunca lo probaron y de paso malograron el ansiado cambio”.

El alcade explica porque razón no convocó a los ciudadanos a las marchas: “Si hubiésemos convocado la marcha, ¿Qué hubiese sucedido? abríamos salido 30 mil personas muchísima gente para algunos, pero diez veces menos que las 300 mil personas que acostumbramos a defender con gran civismo a Guayaquil y Ecuador de los graves y probados atropellos del gobierno. Y ¿qué hubiera ocurrido ? que en las consabidas cadenas de tv y radio los gobernantes habrían vendido la idea de que el pueblo de Guayaquil y su alcalde fracasaron en la convocatoria y hoy estaríamos debilitado e indefenso para seguir luchando eficazmente como tenemos que hacerlo contra ellos”.

Se refirió también a los ciudadanos que manifestaron. “Yo aplaudo el civismo y la valentía de los que salieron a las callas, pero como alcalde de la ciudad más poblada del Ecuador no podía y jamás lo he hecho, cometer la irresponsabilidad de destruir la fuerza y la credibilidad de mis conciudadanos haciéndoles dar un salto al vació. Yo jamás los he utilizado y jamás dejaré que otros lo hagan. Las luchas se libran con valentía propia no exigiendo valentía ajena”.

El alcalde recordó que apoyó eficazmente a Guillermo Lasso en la segunda vuelta, al punto de que él pasó de “cuestionarnos a agradecernos pública y expresamente”. pero, también dijo que “cosa curiosa y contradictoria. Cuando por las razones ya explicadas no los acompañamos en su aventura del fraude, insistieron en difundir la infamia de que no convocamos la marcha por que teníamos un pacto con el gobierno y lo hicieron a través de una millonaria y orquestada ofensiva vía whatsapp y otra redes junto a una serie de calumnias miserables de las que ya nos ocuparemos en su momento”.

“Pacto con el gobierno nosotros, ¿yo pacto con el gobierno? desde el primer año, desde la primera presidencia de Rafael Correa, Guillermo Lasso aceptó haber financiado su candidatura dicho sea de paso, nosotros estábamos ya en las calles combatiendo el socialismo del siglo XXI” dijo el alcalde.

“El liderazgo hay que edificarlo con méritos propios y no inventando falasias ajenas. Volvamos al hoy, al mañana, el cambio no llego cuando queriamos pero jamás renunciaremos a ello, pronto habrá un estilo diferente pero el socialismo del siglo XXI sigue allí. Debemos seguir combatiendolo, debemos lograr que respeten la democracia y la libertad que dejen de hacer caja chica con el dinero del pueblo que pongan en vigencia un modelo económico y social que no traiga más pobreza y desempleo” agregó.

“Mientras vivamos el Ecuador nunca será Venezuela. Lo impediremos desde las alcaldías desde la asamblea y con ustedes desde las calles“, finalizó

(I)