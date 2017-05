Tintori dice que vídeo de López fue editado e insistirá hasta ver a su esposo

La esposa del opositor venezolano Leopodo López, Lilian Tintori, cuestionó hoy el mensaje de “fe de vida” difundido por la televisión estatal del político desde la prisión militar donde está recluido y aseguró que insistirá hasta ver a su esposo.

“Yo no puedo dar ninguna información certera hasta que yo vea a Leopoldo y él me diga qué es lo que está pasando, no en un vídeo editado de (diputado chavista) Diosdado Cabello, a quien no le creo nada”, dijo Tintori a periodistas desde la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas.

“No voy a estar tranquila hasta que vea a Leopoldo en persona”, insistió.

Tintori acudió a la prisión donde está recluido López desde hace más de tres años tras visitar un hospital militar en la capital venezolana, después de que una serie de informaciones aseguraran que el fundador de Voluntad Popular fue trasladado al centro de salud repentinamente.

La ola de rumores cesó después de que Cabello, en su programa de televisión en el canal de Estado, difundiera un mensaje en vídeo de López desde su celda dirigido a su familia e indicando que se encuentra bien.

“No entiendo al razón por la que se quiere dar una fe de vida en este momento, le mando el mensaje a mi familia y a mis hijos, que estoy bien”, dice el opositor en el mensaje.

Tintori ha asegurado en anteriores ocasiones que López está bajo un régimen de aislamiento desde hace más de un mes, lo que, afirma, ha impedido la visita de sus familiares y de sus abogados.

La opositora puso en duda que López se encuentre realmente en el recinto militar e indicó que el vídeo no prueba la situación de su esposo.

“No permiten visitas, pero permiten que Diosdado grabe vídeos de Leopoldo”, dijo Tintori para cuestionar también la actuación de los guardias de la prisión.

La esposa del político acusó a Cabello y al Gobierno de Nicolás Maduro de difundir las informaciones sobre el supuesto traslado de López a un hospital militar para distraer la atención sobre la protesta antigubernamental registrada el miércoles en Caracas, que dejó otro joven fallecido y más de 200 heridos. EFE