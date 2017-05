La organización Wikileaks ofreció hoy 100.000 dólares por las posibles “cintas” de las conversaciones que mantuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el exdirector del FBI James Comey, destituido este martes.

Trump insinuó hoy a través de Twitter que pueden existir dichas cintas en un mensaje en el que amenazó a Comey de que no filtrase información a medios de comunicación.

“A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa”, escribió el presidente en su cuenta personal.

Fuentes cercanas a Comey aseguraron después que el exfuncionario “no está preocupado” por la amenaza de Trump y que su reacción fue que “ojalá haya cintas”.

Con la duda sobre la existencia o no de tales cintas, Wikileaks ofreció a través de Twitter 100.000 dólares por ellas.

WikiLeaks offers US$100k for the Trump-Comey tapes.

You can increase the reward via most methods at https://t.co/lmsmphuH2N (tell us) pic.twitter.com/B1URWyEXZk

— WikiLeaks (@wikileaks) 12 de mayo de 2017