Correa despide última sabatina reconociendo a la prensa como su principal adversaria

“Vamos a terminar en esta última parte del enlace, recordando la principales mentiras que impuso la prensa corrupta, nuestra más grande adversaria estos años“, dijo el presidente Rafael Correa durante su último enlace ciudadano tramsmitido desde Parque Samanes, en Guayaquil. Al acto asistió el presidente electo Lenín Moreno, quien cantó y festejó junto a Correa, terminado el informe.

Correa alertó sobre una supuesta “arremetida de la prensa mercenaria” para tratar de eliminar la Ley de Comunicación. Incluso pidió a la Asamblea Nacional y al próximo Gobierno no hacer lo que “el poder mediático” establezca una agenda. “Ojalá la próxima legislatura no caiga en la trampa. No se deje poner las prioridades y la agenda legislativa por parte de una empresa mafiosa que se representa a ella misma y sus intereses. Recuerden nuestros asambleístas que son representantes de ustedes, del pueblo ecuatoriano y no de lo que diga la prensa mercenaria”, dijo.

“Estoy observando en los últimos días toda esa campaña mediática para bajarse la Ley de Comunicación. Pareciera ser que es el principal problema del país. Lean los titulares. No hay problema de violencia contra las mujeres, coparentalidad, pensiones alimenticias, no es problema la seguridad…”, mencionó.

Correa exhortó a los jóvenes que estudian periodismo, ciencias políticas y ciencias sociales a analizar la información publicada para conocer la diferencia entre “libertad de prensa y libertad de empresa”. “Debemos ser objetivos, no podemos inventar cosas, debemos ser muy rigurosos. Gente que se creen dueños del país, y se creen con derecho poner el programa del gobierno. Sentencian en sus titulares, no en los tribunales, eso no fortalece la democracia, eso atenta contra el estado de derecho”, refutó.

En su cuenta de Twitter, el presidente posteó varios vídeos donde se constata la forma en que periodistas de medios de oposición arremeten contra sus acciones previo a finalizar este período presidencial. (I)