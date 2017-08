Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño, rumbo a Bélgica, a encuentro con Correa

La secretaria ejecutiva de la oficialista Alianza PAIS, Gabriela Rivadeneira, y el consejero presidencial Ricardo Patiño, han partido en las últimas horas a Bélgica, para un encuentro con el expresidente Rafael Correa, tras agravarse esta semana la pugna entre el exmandatario y el Presidente Lenín Moreno, después que este presentara un demoledor informe sobre la situación de la industria petrolera.

El objetivo es tratar de zanjar la pugna interna, un cometido que Patiño admitió será “difícil” dado el nivel de confrontación entre los dos máximos líderes oficialistas. Tras conocerse de la misión, la Presidencia aclaró mediante un comunicado que la gestión no ha sido promovida por el presidente Moreno.

“El Presidente descarta que haya solicitado mediación o intervención alguna con una finalidad política partidista y ratifica que continúa ejecutando los ejes de su programa gubernamental”, puntualizó la Secretaría de Comunicación.

El desplazamiento de Patiño y Rivadeneira, “para mantener diálogos con un dirigente de la organización política corresponde a una iniciativa netamente particular y no a una acción o encargo del Gobierno”, precisó.

Rivadeneira aclaró que su desplazamiento a Bruselas no tiene un carácter oficial ni busca mediar en la pugna, por lo que el Gobierno no tendría porqué desautorizarlo o avalarlo.

“Viajo a Bélgica, junto a compañeros, a reunirme con Rafael Correa. No es una ‘mediación’, es un encuentro con el máximo líder de la Revolución Ciudadana. No es un viaje oficial, por lo que al Gobierno no le corresponde ni avalarlo, ni desautorizarlo”.

La también legisladora de AP Marcela Aguiñaga incluso ha llamado al Parlamento al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, para que explique su versión sobre la aparente “situación crítica” de la Refinería Esmeraldas, la más importante del país y que fue sometida a una repotenciación durante la administración de Correa.

Aunque Aguiñaga, afín a Correa, dijo no dudar de la versión de Pérez y Moreno, recordó que como legisladora tiene también el rol de fiscalizar a las autoridades, más aún cuando se ha anunciado que la planta de refinado podría parar su producción para entrar en reparación, lo que supondría un alto precio económico y político.