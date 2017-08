Empresa de asambleísta de AP tendría contratos con el Estado, según El Telégrafo

Celec les descalificó una oferta por $ 11’082.500 para transportar combustible, pues la Súper de Compañías estableció: “El socio mayoritario, a nivel de persona natural del Consorcio Mardcomsa-Marzam” es autoridad provincial, “estando en tal condición incurso en inhabilidad”. Se indagará qué contratos sí se concretaron y el posible perjurio.

El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia y su hijo, Mariano Zambrano Vera, quien actualmente es asambleísta de Manabí por Alianza PAIS, tendrían vínculos con empresas que tienen contratos con el Estado, según ha reportado el oficialista diario El Telégrafo. Según el diario, ambos funcionarios habrían incurrido en el delito de perjurio al entregar su declaración patrimonial juramentada donde omiten sus acciones y cargos en el Consorcio Mardcomsa-Marzam, que tendrían contratos con el Estado.

El reportaje, que está firmado por la Unidad de Investigación del diario, señala que en la web de la Superintendencia de Compañías consta que la empresa Marítima de Comercio Cía. Ltda. Mardcomsa se constituyó en 1996 con sede en Portoviejo. Dentro de los datos establece que la empresa sí es proveedora de bienes y servicios del Estado. Hasta esa época no había problema, pues Zambrano padre no era autoridad local o funcionario por designación ni por elección popular.

Zambrano Segovia fue elegido prefecto en 2005 y ejerce el cargo hasta ahora porque ha sido reelecto en una alianza con el oficialismo.

Los Zambrano, Mardcomsa-Marzam y sus otras empresas

Si bien el gerente actual de Mardcomsa es Bartolomé Saldarriaga y la presidenta es María Pilar Zambrano Vera, entre los presidentes salientes constan Mariano Zambrano Vera en 2014 y su padre en 1998.

Pero, según El Telégrafo, entre los accionistas actuales de Mardcomsa, según la Superintendencia de Compañías, consta el Prefecto, con un capital de $2’835,525, mientras que su hijo el asambleísta figura con un capital de $ 4.825. Marzam, por su parte, fue constituida el 2 de septiembre de 1992 y tiene su sede en la misma dirección que Mardcomsa.

Marzam tiene como presidente a Zambrano Vera y como gerente general a Bartolomé Saldarriaga. Zambrano Segovia, en cambio, consta como exgerente en 1992 y reelegido en 1995. Con un capital de $2’835,525, Zambrano Segovia es uno de los accionistas de Marzam, al igual que su hijo, con un capital de $4.825.

Zambrano Segovia también es accionista de empresas como: Automotores Manabitas, con $ 80.000; en Mardcomsa, con $ 981.750; Atraman, con $ 72.500; Vigisegura, con $ 720; Marzam, con $ 2’835.525 -accionista de Mardcomsa con $ 7’000.000-; Marnizam -empresa accionista de Marzam con $ 8’681.000 invertidos- con $ 666.000; empresa Manhost, con $ 66.000; y Corporación Marzam, $ 5.000.

Zambrano Vera, en cambio, es accionista en Automotores Manabitas, con $ 24.500; Marzam, con $ 4.825; Negocorp, con $ 50.000 -es empresa accionista de Mardcomsa con un capital de $229.500 y accionista de Marzam con $4.825-; Manhost, con $27.500; Globaltrader, con $400; y Marzam, con $2.500.

Según El Telégrafo, el consorcio de los Zambrano tendría contratos con el Estado y de ello darían fe el listado de beneficiarios de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEP EP). Sin embargo, el tema saltó a la luz pública en Manabí cuando el 1 de junio pasado Celec EP les descalificó la oferta (licitación) presentada por $11’082.500, al identificar al Prefecto como accionista mayoritario de las empresas.

El Telégrafo ha contrastado la información y buscado la versión tanto del Prefecto Zambrano como de su hijo. Al ser consultado sobre los contratos que tendrían especialmente desde 2009 sus empresas con el Estado, el Prefecto admitió que sí tenía relación con Marzam y Mardcomsa, pero aseguró que el hecho de que estas tengan contratos con el Estado no incumple la ley, ya que él no es el representante legal de ninguna.

“Sí hay nexos, pero la ley no prohíbe eso, la ley lo prohíbe para la entidad contratante. Yo no soy gerente desde que gané las elecciones”. Acotó que las contrataciones no se han hecho a su nombre. “De lo que conozco, la entidad contratante no puede ser el prefecto y yo no he contratado nada con la Prefectura, ni con las entidades vinculadas con la Prefectura”, destacó.

Su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, ha respondido a El Telégrafo: “Desconozco esa información, no he sabido de esto, pero así como Fiscalía viene haciendo su trabajo, debemos permitirle que haga las investigaciones y que salga a la luz todo lo que deba investigarse”.

Desmienten vinculación con pesqueros chinos

En las últimas horas, mediante un comunicado firmado por el representante legal de Marzam, Polivio Saldarriaga Santos, la empresa ha negado tener “una vinculación comercial de venta de combustible a la flota de embarcaciones pesqueras chinas que supuestamente realiza labores de extracción y pesca ilegal en la reserva de Galápagos”.

Saldarriaga también recalca que el Prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, no tiene “actualmente ningún cargo de gestión ni representación dentro de la compañía.