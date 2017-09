Caicedo sale en defensa de Quinteros y anuncia su salida de la selección

El delantero de la Selección Nacional y actual jugador de la Lazio, Felipe Caicedo, ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que renuncia a jugar por la selección ecuatoriana.

“Quiero comunicar que doy por finalizada mi etapa en la Selección. Quiero agradecer a todos los que siempre estuvieron ahí”, tuiteó el delantero.

El jugador, a través de una serie de tuits, también mostró su rechazo a la decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), de destituir a Gustavo Quinteros del combinado tricolor tras negarse a renunciar a su puesto.

Ante los pobres resultados mostrados recientemente por la Tri, la FEF nombró a Jorge Célico como director técnico para los dos partidos que le restan a la eliminatoria. (D).

“Totalmente en desacuerdo con la decisión de mantener al margen al Dt Quintero, si bien es cierto los resultados no han sido buenos, no tiene toda la culpa de esto , somos un equipo y eso implica jugadores y todo lo que rodea. Lo mínimo es dejar que se termine este proceso, las decisiones que se han venido tomando no son las correctas está en su derecho no querer renunciar a nada ya que para eso firmó contrato“, escribió Caicedo.

“Y con esto ya pueden insultarme todo lo que quieran siempre diré lo que pienso, que no hemos estado a la altura a en los últimos partidos Si. Quiero comunicar que doy por finalizada mi etapa en la Selección . Quiero agradecer a todos los que siempre estuvieron ahí“, agregó.

¿Qué dijo la FEF?

Tras el anunció de Caicedo de su salida de la selección, la FEF le agradeció que facilite la “renovación de la Selección mayor“.

“Ante lo declarado por Felipe Caicedo, FEF respeta su opinión, agradece su aporte y valora que facilite la renovación en la Selección Mayor”.

