¿Quién ganará el Emmy este año?

Los ganadores de los premios Emmy se conocerán el domingo por la noche en una ceremonia que será televisada en vivo desde el Staples Center en Los Ángeles.

Mientras tanto, estas son las opiniones y pronósticos de un par de críticos intrépidos de The Associated Press, para las categorías principales.

SERIE DE DRAMA:

LYNN ELBER

Debería ganar: “The Handmaid’s Tale”. Una obra de arte tan reveladora de nuestros tiempos debería triunfar.

Ganará: “The Crown“. No es solo que Hollywood está lleno de anglófilos, aunque esa es una razón por la cual la historia de la joven reina Isabel se impondrá. Los votantes del Emmy también adoran una barrida épica (como la de la ganadora previa “Game of Thrones”).

FRAZIER MOORE

Debería ganar: “This Is Us”. ¿No es este el drama más gallardo de la TV? Se atreve a enfrentar la vida ordinaria, de una forma extraordinaria.

Ganará: “The Handmaid’s Tale”. Una novela clásica del pasado se transforma en un relato admonitorio conmovedoramente actual.

SERIE DE COMEDIA:

ELBER

Debería ganar: “Atlanta”. Toda una hazaña del creador y astro Donald Glover que demuestra la acogida de la industria por material inesperado y desafiante.

Ganará: “Veep”. Las comedias suelen acumular premios con los años, y con solo dos Emmy hasta ahora, está lejos de los cinco trofeos que “Modern Family” y “Frasier” han coleccionado.

MOORE

Debería ganar: “Master of None”. Tras debutar con una magistral primera temporada, la segunda fue un festival de cortometrajes inspirados, con emociones e ideas que complementaron su ingenio.

Ganará: “Veep”. Pese a una variedad de candidatas nuevas y brillantes, los votantes favorecerán esta agasajada y sazonada serie.

ACTOR, SERIE DE DRAMA:

ELBER

Debería ganar: Sterling K. Brown (“This Is Us“). El primero entre iguales en un elenco excelente, con una vulnerabilidad sutil que siempre mantiene el sufrimiento del lado correcto de la historia.

Ganará: Brown. Su ganadora interpretación del fiscal de O.J. Simpson Christopher Darden mostró su versatilidad el año pasado. Los votantes del Emmy lo entienden.

MOORE

Debería ganar: Matthew Rhys (“The Americans”). Es un honor esperado tras cinco temporadas de intrigas y múltiples personajes como el espía ruso que se hace pasar por un papá en un suburbio estadounidense en los 80!!

Ganará: Los astros de “This Is Us” Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia se anularán el uno al otro en la votación. Eso le deja la victoria al encantadoramente sospechoso Bob Odenkirk tras tres nominaciones consecutivas por su papel protagónico en “Better Call Saul”.

ACTRIZ, SERIE DE DRAMA:

ELBER

Debería ganar: Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”). La maldición de “Mad Men” nunca se disipó para Moss como para Jon Hamm, pero su sutilmente fiera interpretación de una mujer atrapada en el infierno no debería pasar desapercibida.

Ganará: Claire Foy (“The Crown“). Una actuación agradable y delicada, además de que interpretar a la reina británica en la pantalla grande les funcionó a Judi Dench y Helen Mirren, la última de las cuales también ganó un Emmy por la miniserie “Queen Elizabeth I”.

MOORE

Debería ganar: Keri Russell (“The Americans”). Se lo merece tanto después de cinco temporadas de intrigas y múltiples personajes como la espía rusa que se hace pasar por una mamá en un suburbio estadounidense en los 80!!

Ganará: Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”), ignorada como nominada siete veces en el pasado por “Mad Men” y otros trabajos maravillosos. Los votantes están conscientes de que es su turno.

ACTOR, SERIE DE COMEDIA:

ELBER

Debería ganar: Donald Glover (“Atlanta”). Un autor que tiene el magnetismo de una estrella, pero le puede tomar tiempo a los votantes aceptar una nueva voz.

Ganará: Jeffrey Tambor (“Transparent”). Es brillante, ha ganado dos veces y su papel transgénero hace una declaración profundamente conmovedora.

MOORE

Debería ganar: Aziz Ansari. Previamente conocido como una presencia cómica ingeniosa, fue incluso más allá con esta temporada de “Master of None”. El extra crédito debería traducirse en un Emmy.

Ganará: Donald Glover (“Atlanta”). Un talento revelador con una visión humorística fresca y profunda. ¿Quién no querría darle a este astro un saludo en los Emmy?

ACTRIZ, SERIE DE COMEDIA:

ELBER

Debería ganar: Tracee Ellis Ross (“black-ish”). Dejando a un lado a la indómita Julia Louis-Dreyfus en pro del argumento, ¿no merece Ross respeto por combinar el encanto histriónico de Lucille Ball con la espina de acero de una mujer moderna?

Ganará: Louis-Dreyfus (“Veep”). Es indudablemente sublime, y ya se anunció que la próxima temporada será la última de esta sátira política.

MOORE

Debería ganar: Hay tantas actrices cómicas que deberían estar aquí: Abbi Jacobson e Ilana Glazer de “Broad City”, Julie Klausner de “Difficult People”, Rashida Jones de “Angie Tribeca”, Sharon Horgan de “Catastrophe”, Sarah Jessica Parker de “Divorce”. Como no están, y Ellie Kemper sí, ¿por qué no recompensarla por interpretar tan irresistiblemente a una ingenua que madura gradualmente en “Unbreakable Kimmy Schmidt”?

Ganará: Julia Louis-Dreyfus (“Veep”). ¿Por qué pararían los votantes después de cinco premios consecutivos?

Por LYNN ELBER y FRAZIER MOORE, Associated Press.