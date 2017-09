Glas afirma que su tío Ricardo Rivera actuó por cuenta propia

El vicepresidente Jorge Glas, durante un conversatorio con medios de comunicación, indicó que su tío Ricardo Rivera, durante su primera versión dentro de la instrucción fiscal que se le sigue a 18 personas, “es muy claro en afirmar que ha actuado por cuenta propia”.

Glas también se refirió al testimonio de José Conceição Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador y lo calificó como un “corrupto confeso”. Sostuvo que Santos lo que busca es hundir al resto para bajar su pena. “Esta empresa (Odebrecht) sigue operando en Ecuador, a dónde estamos, en el Gobierno de Rafael (Correa) se dispuso que no se le pague”, acotó.

El vicepresidente, vinculado por la Fiscalía por el delito de asociación ilícita Odebrecht, se pronunció sobre el proceso judicial y consideró: “Estamos casi como el inicio, no hay ni una sola prueba en mi contra porque no he cometido delito alguno”.

Este martes, Glas acudió a la Fiscalía General del Estado para ampliar su versión dentro de la investigación en el caso Odebrecht. Tanto en su primer testimonio, del 9 de agosto como el actual, ha sostenido que es inocente y que no hay pruebas en su contra.

Ante la interrogante de si es “vidrio”, Glas contestó: “pregúntele a Rivera (…) Yo no tengo nada que ver, no conozco”.

Glas, a quien se el presidente Lenín Moreno le quitó sus funciones, informó que está en ese proceso de reestructuración. “El problema es político y presiones a la justicia las hay (…) creo que es evidente la campaña de desprestigio”, enfatizó.

El vicepresidente también se refirió al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y dijo : “Yo confío en Alexis Mera, mi compalñero y amigo”.

Sobre los audios en donde se lo involucra, Glas manifestó que “están forjando pruebas, así como me quisieron forjar los correos electrónicos”.

Glas añadió que hoy presentará un escrito detallando la línea de tiempo. Su abogado Eduardo Franco Loor, quien también estuvo presente en el conversatorio, señaló que se hay una violación al debido proceso.

El vicepresidente se mostró “enérgico” con los medios de comunicación y dijo “Ustedes buscan una contradicción (en el proceso)”.

A la par manifestó su confianza en la justicia ecuatoriana. Sin embargo, recalcó: “Yo soy ingeniero, no astrólogo”, en referencia a sobre si sabía o no de los casos de corrupción durante su administración.

Glas cuestionó el abuso de confianza de funcionarios públicos y nombró al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli como ejemplo de ello.

Antes de finalizar, resaltó: “Yo responde por mis actos y no por terceros (…) Qué investiguen a todas y todos, yo no tengo nada que ocultar. Aquí me quedo enfrentando este proceso judicial, me han hecho el linchamiento mediático más grande la historia… aún así yo confío en la justicia y que la verdad va a brillar… Yo prefiero ir a la cárcel siendo inocente que huir como un cobardo, sin tener responsabilidad alguna de los hechos que pretenden imputarse en mi contra” (I)