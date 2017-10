Glas dice que no escapará y pidió se exhiban pruebas en su contra

El vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glas, aseguró hoy que no escapará y pidió públicamente que el fiscal exhiba las pruebas en su contra.

Así lo dijo en su cuenta de Twitter poco después de que el fiscal general del Estado, Carlos Baca, solicitarse a un juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la prisión preventiva en su contra durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, en Quito.

“No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos”, escribió Glas.

Fuera del domicilio de Jorge Glas se encuentra un vehículo policial y ocho de escolta privada. En la garita no permite ingreso a medios de comunicación.

— Jorge Glas (@JorgeGlas) 2 de octubre de 2017