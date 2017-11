Spacey y Hoffman agravan tormenta de escándalos sexuales en Hollywood

Los Ángeles (EE.UU.), 4 nov (EFE).- Las acusaciones contra Kevin Spacey y Dustin Hoffman agravaron esta semana la tormenta de escándalos de abuso y acoso sexual en Hollywood, unos incidentes que, aunque a menudo silenciados, han sido sin embargo frecuentes en la historia del cine.

Desde que decenas de mujeres denunciaran a principios de octubre a Harvey Weinstein, Hollywood se despierta cada día con nuevas revelaciones que sugieren que el del poderoso productor no era un caso aislado, sino un ejemplo de un patrón de comportamiento extendido en la industria audiovisual.

Ganador de dos Óscar y considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación, Spacey ha visto como su carrera y reputación quedaban aparentemente heridas de muerte tras las graves revelaciones de agresión sexual conocidas en su contra.

Después de que el actor Anthony Rapp denunciara a Spacey por un incidente que ocurrió en 1986 cuando la víctima tenía 14 años, se han unido ocho trabajadores o exempleados de “House of Cards“, el intérprete mexicano Roberto Cavazos y el director Tony Montana para dar a conocer el enorme historial de episodios de abuso o acoso sexual del protagonista de “The Usual Suspects” (1995).

Spacey pidió perdón a Rapp y aseguró posteriormente que buscará “evaluación y tratamiento”, pero la industria ya ha movido ficha: Netflix rompió lazos con el actor, el proyecto de una película sobre el escritor Gore Vidal cayó en el olvido, y “House of Cards”, tras suspender temporalmente el rodaje de su sexta temporada, baraja “matar” al personaje de Spacey en la serie para salir adelante.

Otro doble ganador del Óscar y elogiado actor, Dustin Hoffman, también ha sido señalado por dos presuntos casos de abuso y acoso sexual.

La escritora Anna Graham Hunter aseguró que Hoffman la manoseó cuando era una becaria de 17 años en 1985, mientras que la guionista y autora de teatro Wendy Riss Gatsiounis detalló varios incidentes de acoso sexual ocurridos a comienzos de su carrera y en los que Hoffman era el agresor.

La relación de notables profesionales de Hollywood en el punto de mira por abuso o acoso sexual crece cada día y abarca al ya expresidente de Amazon Studios Roy Price; al director y productor Brett Ratner, cuyos contratos con Warner Bros. han volado por los aires, y al cineasta James Toback.

El escándalo de Harvey Weinstein, que hundió a un aparentemente intocable del cine, animó a muchas víctimas a dar un paso al frente y romper un silencio que se había tejido durante décadas en Hollywood uniendo, entre otras razones, el machismo de la sociedad, las relaciones de poder en la industria, el temor a perder un trabajo de los jóvenes talentos o los contratos de confidencialidad.

Sin ir más lejos, la pasada edición de los Óscar estuvo marcada por las acusaciones de agresión sexual en contra del cineasta y actor Nate Parker y del intérprete Casey Affleck.

No obstante, la dispar reacción en cada caso también trajo controversia: Parker, afroamericano, se hundió en el ostracismo junto a su película “The Birth of a Nation”; mientras que Affleck, blanco, llegó a ganar el Óscar al mejor actor por “Manchester By The Sea”.

Además, la sociedad estadounidense ha vivido los últimos años con absoluta perplejidad la riada de acusaciones de abuso sexual contra Bill Cosby, quien hasta entonces era un emblema del entretenimiento familiar para todos los públicos.

Mientras tanto, el cineasta Roman Polanski trata de cerrar de una vez su famoso caso de abuso sexual a una menor en los años 70, aunque el pasado agosto una mujer conocida como Robin M. señaló al director por un nuevo caso de agresión sexual sucedido supuestamente en 1973.

En la década de los 90, Woody Allen fue denunciado por haber abusado de Dylan Farrow, hija del director y de Mia Farrow, en un caso que se cerró finalmente sin cargos.

La turbia lista de escándalos sexuales de todo tipo en Hollywood, que han retratado libros como “Hollywood Babilonia”, de Kenneth Anger, incluye también a figuras clásicas del cine como Alfred Hitchcock, a quien Tippi Hedren denunció por abusos, o Errol Flynn, acusado de haber mantenido relaciones sexuales con dos menores. EFE