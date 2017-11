Lasso: “Vamos a defender esta consulta”

El líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, participó del evento “7 veces SÍ por la Consulta”, que se llevó a cabo en la capital ecuatoriana y a la que asistieron todas las autoridades del partido. “Vamos a votar por el SÍ. Vamos a defender esta consulta”.

“Aquellos que creen que nuestro apoyo a la consulta, y por el sí a las preguntas es un apoyo al gobierno de Moreno, no señor. Esto no es un apoyo al gobierno de Moreno en lo absoluto“, aclaró Lasso.

“Quien ocupa el cargo de presidente de la república no le quedó más que acoger nuestra idea de una consulta popular porque sintió la presión de los ciudadanos en las calles del Ecuador”, dijo Lasso en su intervención. Añadió que la “consulta popular es propiedad de todos los ecuatorianos”.

Lasso dijo que pese a que es su “adversario politico”, refiriéndose a Moreno, el que convoca a una consulta popular, “tenemos la obligación de apoyarla porque es un consulta popular que recoge la idea por la que luchamos en los últimos años en el Ecuador, y tenemos que decir SÍ a cada un de las siete preguntas“.

De esta forma dijo Lasso actúan de acuerdo a los principios del movimiento Creo.

Lasso dijo a Moreno: “Usted dijo ayer que yo proponía la reducción de impuestos y que eso conllevaría el despido de maestros, de policías, de médicos, de militares. No presidente Moreno, no juegue sucio. Yo no planteé eso. Yo planteé la reducción de impuestos y lo sigo sosteniendo para reactivar la economía ecuatoriana. Pero en materia de despidos, hoy le digo a usted, despida a todos los corruptos de Alianza País que siguen en su gobierno. A ellos hay que despedirlos, no los recicle. Si fueron malos en una área serán pésimos en otra área“.

En su discurso el opositor resaltó la iniciativa de la asambleísta Jeannine Cruz, que pertenece al movimiento Creo, de llamar a juicio político al “exministro de educación correísta que se hizo de la vista gorda”, en referencia a los cientos de casos de abusos sexuales a menores de edad en centros educativos del país.