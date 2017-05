Mujer golpea a reportero de la BBC que tocó parte de su pecho en vivo

Un curioso suceso ocurrió en vivo cuando el reportero de la BBC, Ben Brown, se lo captó ‘manoseando’ accidentalmente a una mujer que interrumpió inesperadamente una entrevista que realizaba en vivo.

En el video se observa que mientras Brown entrevistaba al editor político de la BBC, Norman Smith, según reporta RT, aparace la mujer que no se ha podido identificar quien es, e interrumpe la entrevista.

En su intento por sacarla fuera de cuadro el periodista tocó parte de su pecho, por lo que la mujer lo terminó golpeando. Brown y Smith continuaron su entrevista como si nada.

El video de inmediato fue colgado a redes sociales, en la que algunos internautas pidieron el despido del periodista. Otros incluso se preguntaron si realmente el reportero de la BBC empujó a esta mujer hacia atrás tocándole el pecho.

#SackBenBrown BBC Political reporter has no right to assault or touch a woman by her breast! #BBC should sack him ! https://t.co/NltUvqJGYx

— #JC4PM (@ppp_left) 16 de mayo de 2017