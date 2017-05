Una Mujer no permitió que ladrón se llevara su auto

Una mujer de Wisconsin, se encontraba depositando combustible a su auto, cuando un ladrón intentó robarlo. La mujer para no permitir el robo, saltó encimá del capó de su auto.

El hecho quedó registrado por cámaras de videos de la gasolinera.

Melissa Smith, de 28 años, dio declaraciones a ABC News, dijo que mientras estaba encina de su auto “agarró el limpiaparabrisas y gritó al ladrón”.

Al sospechoso no le importó tener a Smith encimá del capó e intentó arrancar en varias ocaciones, pero finalmente detuvo el auto y huyó después de robar el bolso de la víctima.

Smith dijo que sufrió moretones pero no lesiones graves. Además, mencionó que “definitivamente no debería haber saltado en mi coche y arriesgado mi vida, pero eso no era lo que estaba pensando en ese momento”. Ella dijo que aprendió a “ser más consciente de su entorno, sin importar dónde se encuentre.”

La policía busca al sospechoso y a los demás integrantes que se encontraban en el auto que huyeron.

Wisconsin woman leaps on her car to stop carjacker at gas station. “I had a ‘this is not happening today’ moment.” https://t.co/RQBXH9lSTi pic.twitter.com/APzSByxogV

— ABC News (@ABC) 25 de mayo de 2017